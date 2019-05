Festival della Risata: al via la giornata della comicità

LUCCA – Sabato 11 maggio è la giornata della comicità nelle piazze del centro storico con 8 giovani talenti che si esibiranno per il Festival della Risata. Chiude all’insegna del divertimento il festival alla prima edizione che ha riscosso un ottimo successo di pubblico.

Il progetto nasce dall’associazione culturale E&E – Events and Executive, di Erika Citti ed Elisa D’Agostino, con la direzione artistica di Matteo Cesca, il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e il Centro Commerciale Città di Lucca.

Il programma di sabato 11 maggio, vede una serie di spettacoli gratuiti, itineranti nelle piazze con i migliori giovani talenti selezionati dal concorso nazionale indetto fra gli under 45. Dalle ore 11 alle 19,30 i migliori aspiranti showman trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto, nel corso della festa “Comici allo sbaraglio”: uno spettacolo itinerante animato dalla Banda Bassotti che accompagnerà i prescelti dalla giuria di esperti, nelle più prestigiose piazze del centro cittadino dove si esibiranno, alternandosi con il direttore del festival Matteo Cesca, e Chiara e Stefez .

Alle ore 11 Dario Ronchetti (da Como) in p.za San Francesco; alle 12, Pino Calicchio (da Matera) in piazza Bernardini ; alle 13, Samuele Rossi (di Lucca) in Corso Garibaldi; alle 15, Raffaele Iovino (Milano) in piazza Napoleone in collaborazione con il Festival del Volontariato; alle ore 16, Andrea Mattei (Lucca) in piazza Cittadella; alle 17, Ciccio Toccafondi (Prato) in piazza San Michele; alle 18 Claudio Losavio (Bologna) alla Porta dei Borghi; alle ore 19, il duo “La scoppia” ( Andrea Zanacchi e Manuela Bisanti da Roma) in piazza Anfiteatro.

Alle ore 13, poi in Piazza Napoleone: FLASHMOB “RICUCIRE COL SORRISO”. A cura di: Associazione Ridolina. Organizzazione: Festival del Volontariato. In Collaborazione con: Festival della Risata.