Festa di Sant’Ermete a Forte dei Marmi: tutti i provvedimenti del Comune

FORTE DEI MARMI – Fervono i preparativi per la Festa del Patrono Sant’Ermete, il più importante evento che ogni anno riesce ad attirare l’attenzione sia dei turisti che della comunità fortemarmina. Tre giorni di festeggiamenti che inizieranno sabato 25 agosto alle ore 17.30 presso la chiesa di Sant’Ermete con la 16esima edizione del “Premio Amico di Forte dei Marmi” nel quale si terrà un concerto d’organo, la presentazione del santino 2018, la lettura della Poesia patronale 2018 e la consegna del premio.

Lunedì 27 agosto si terranno due consueti eventi della tradizione collegati in un’unica giornata: si comincerà, infatti dalle ore 21.00 con il Corteo Storico Religioso che, partendo da Piazza Dante, porterà il Santo Patrono, attraversando le vie del centro, alla chiesa di Sant’Ermete.

A seguire alle ore 22.15 si terrà la tradizionale focata in Piazza Garibaldi, al termine della quale si svolgerà lo spettacolo della Banda La Marinara e l’esibizione degli sbandieratori della Contrada Ponte, Lucertola e Cervia. Saranno presenti anche animazioni per bambini sia durante l’attesa per la focata sia successivamente per la tradizionale Tombola di Sant’Ermete.

Martedì 28, giornata nella quale la festa del Santo Patrono raggiungerà il suo apice, sarà allestita per le vie del centro la storica fiera mercato con numerosi stand dalle ore 7.00 alle ore 24.00; alle ore 18.30 si svolgerà la Santa Messa solenne presso la Chiesa di Sant’Ermete e per concludere l’immancabile appuntamento con lo spettacolo pirotecnico sul Pontile alle ore 22.00.

Per permettere lo svolgimento degli eventi sono quindi previste modifiche alle viabilità nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 agosto.

BARRIERE PER PUBBLICA SICUREZZA: Ai fini della pubblica sicurezza, nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 saranno posizionati manufatti in cemento e veicoli operativi in Via Matteotti int. Via Cavour, Via Mazzini int. Via Michelangelo, Via Duca D’Aosta int. Via Trento, Via Veneto int. Via Mascagni, Via Piave int. Via Mascagni, Via Carducci int. Via Giorgini, Viale Morini int. Via Giorgini. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per un’estensione di circa 10 metri nelle intersezioni interessate dall’apposizione dei manufatti stessi.

CHIUSURA VIALI A MARE: Martedì 28, tramite veicoli operativi posizionati trasversalmente, sarà effettuata la chiusura dei Viali a Mare da prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico previsto per le ore 22.00 fino alla regolarizzazione del flusso della circolazione stradale. Il passaggio dei mezzi sarà interdetto a partire dalle intersezioni di Viale della Repubblica/via Colombo, Viale della Repubblica/Piazza Marconi lato sud (Cinema Lido), Viale Italico/Via Michelangelo, Viale Italico/Via P. Ignazio da Carrara. Nelle immediate vicinanze dei blocchi sarà istituito, dalle ore 17.00, il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato monti.

DISATTIVAZIONE VARCHI: Dalle ore 6.00 di lunedì 27 fino alle ore 17.00 di mercoledì 29 saranno disattivati i nove varchi della ZTL in Via Mazzini/Michelangelo, Via Matteotti/Spinetti, Piazza Marconi/Viale della Repubblica, Via Carducci/Giorgini , Via Piave/Mascagni, Via Trento/Risorgimento, Via Trento/Balilla, Via Matteotti/Solferino e Viale Morin/Idone. Stesso provvedimento per i due varchi della APU/ZTL in Via Duca d’Aosta/Trento e Via Spinetti/Matteotti, disattivati dalle ore 06.00 di lunedì 27 alle ore 20.00 di mercoledì 29.

CORTEO RELIGIOSO: Lunedì 27, istituzione del divieto di transito al momento del passaggio e per tutto il percorso del “Corteo Religioso Storico”, che dalle 21.00 interesserà Via Matteotti, Via Solferino, Via Mazzini, Via Carducci, Via Vittorio Veneto, Via Matteotti, Via Spinetti, Via Duca d’Aosta e Chiesa di Sant’Ermete.

ZTL IN CENTRO: La Z.T.L. del Centro inizierà lunedì 27, alle ore 17.00, e terminerà alle ore 07.00 di mercoledì 29. in Piazza Navari sarà istituito il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione di veicoli autorizzati, dalle ore 08.00 di lunedì 27 alle ore 02.00 di mercoledì 29.

Sul Pontile vigerà il divieto di circolazione esteso anche ai pedoni, ad eccezione di veicoli autorizzati dalle ore 08.00 di lunedì 27 alle ore 02.00 di mercoledì 29. In via Spinetti, tratto dall’incrocio semaforico del pontile, sul Viale Italico e Viale della Repubblica fino al semaforo del Centro, dalle ore 08.00 di lunedì 27 alle ore 02.00 di mercoledì 29 divieto di transito per tutti i veicoli.

Lunedì 27 i veicoli provenienti da Via Matteotti verranno fatti confluire sul lungomare e in Via Duca D’Aosta, tratto dal semaforo della Chiesa sino all’intersezione con Via Matteotti/ Spinetti, dalle ore 08.00 di lunedì 27 alle ore 02.00 di mercoledì 29; contestualmente, sarà stabilito il divieto di transito a tutti i veicoli e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

FIERA DI SANT’ERMETE: Martedì 28, giornata in cui si svolgerà la “Fiera di Sant’Ermete”, la circolazione e sosta nelle strade indicate sarà regolata nei seguenti modi:

L’area di stazionamento dei veicoli di Servizio Pubblico e di Taxi verrà localizzata in Via Stagio Stagi, nel tratto da Via Duca D’Aosta a Via Vittorio Veneto. L’area di sosta dei veicoli di persone diversamente abili sarà posizionata sul Viale Italico lato mare, nel tratto tra Via Barsanti per mt 100 circa lineari in direzione nord. L’area di fermata dei bus sarà collocata sul Viale Italico, lato monti, tra via Via Barsanti e Via Risorgimento e sul Viale Italico lato mare, nei pressi dello stabilimento balneare Datcha Beach.

Al fine di consentire il transito della circolare “Vaibus” sarà altresì istituito, dalle 17.00 di lunedì 27 alle 2.00 di mercoledì 29, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mascagni, nel tratto tra Via Duca D’Aosta e Via Veneto sul lato mare.

Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Marconi, dalle ore 02.00 di martedì 28 fino alle ore 02.00 di mercoledì 29; ai lati sud e nord di piazza Marconi, nel tratto dal lungomare a Via Carducci, su entrambi i lati, divieto di sosta con rimozione forzata. In Via Carducci ,tratto tra via Vittorio Veneto e Piazza Marconi lato Viareggio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, così come in Via IV Novembre, tratto da Via Matteotti a Viale Repubblica; Viale Repubblica interno, tratto da Via IV Novembre a Piazza Marconi, entrambi i lati; Viale Morin, entrambi i lati, nel tratto da Via Machiavelli a Piazza Marconi; Via Matteotti, entrambi i lati, nel tratto da Piazza Marconi a Via Michelangelo; Via Spinetti, completamente; Via Pascoli, entrambi i lati, nel tratto dal lungomare a Via Matteotti; Via Duca D’Aosta, entrambi i lati, tratto da Piazza Garibaldi al semaforo della Chiesa; Viale Italico lato mare, nei pressi dello stabilimento balneare Minerva Beach, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (localizzazione FERMATA BUS – Lazzi/Vaibus); Viale Italico lato monti tra via Barsanti e Via Risorgimento divieto di sosta con rimozione forzata (localizzazione

FERMATA BUS – Lazzi/Vaibus); Viale Italico lato mare tratto tra Via Barsanti per circa mt 100 lineari in direzione Nord; Piazza Garibaldi, completamente in tutta la sua estensione; Via Barsanti, entrambi i lati, nel tratto compreso dal lungomare a Via Mazzini; Via Solferino, entrambi i lati, nel tratto dal lungomare a Via Mazzini. Tali divieti non saranno validi per i veicoli degli operatori della Fiera utilizzati per le attività commerciali.

Divieto di sosta con rimozione forzata in Via dei Mille, tratto da Via Mazzini a Via dei Mille interno, lato Sud; Via Cavour, lato Nord, nel tratto da Via Trento per circa mt. 20,00 in direzione mare; Via Stagio Stagi, entrambi i lati, nel tratto tra Via Duca D’Aosta a Via Vittorio Veneto, esclusi i veicoli in servizio pubblico – localizzazione area stazionamento temporaneo per il giorno della Fiera; in Piazza Navari sosta con rimozione forzata ai veicoli non autorizzati; in Via Mazzini, tratto compreso tra Via Solferino e Via dei Mille; Via Risorgimento, tratto compreso tra Via Matteotti e Via Mazzini; Via Cavour Tratto da Via Trento per 10 Mt circa direzione ovest lato nord; Via Michelangelo tratto tra Via Trento e Via F. Carrara lato sud; Via Michelangelo nel tratto tra Via Italico per mt. circa 10,00 direzione est lato sud.

AREE MERCATALI: Divieto di circolazione, dalle ore 02.00 di martedì 28 fino alle ore 02.00 di mercoledì 29 nelle strade dove si svolge la Fiera, considerate “aree mercatali”, ad esclusione dei veicoli degli operatori, individuate nelle strade di Piazza Marconi, in tutta la sua estensione; Piazza Marconi, lato Sud e lato Nord, entrambi i lati, nel tratto dal lungomare a Via Carducci; Viale Morin, completamente, nel tratto da Via Machiavelli a Piazza Marconi; Via Matteotti, completamente, nel tratto da Piazza Marconi a Via Michelangelo; Via Spinetti, completamente; Via Duca D’Aosta, completamente, tratto da Piazza Garibaldi al semaforo della Chiesa.

Il divieto di circolazione sarà istituito anche in Piazza Garibaldi, in tutta la sua estensione; Via Barsanti, completamente, nel tratto compreso dal lungomare a Via Mazzini; Via Solferino, completamente, nel tratto dal lungomare a Via Mazzini; Via Stagio Stagi, nel tratto compreso tra Via Duca D’Aosta a Via Vittorio Veneto, escluso i veicoli in servizio pubblico da piazza TAXI ove è concesso lo stazionamento temporaneo per il giorno della Fiera; Via Risorgimento, tratto dal lungomare a Via Matteotti, divieto di transito a tutti i veicoli, escluso quelli autorizzati; Via Pascoli, completamente, nel tratto dal lungomare a Via Matteotti.

Gli operatori commerciali che intendono lasciare l’area di fiera, non prima delle ore 23:00, debbono ottenere autorizzazione dal personale della polizia Municipale. In ogni caso, il Comune rimane sollevato da eventuali danni provocati a terzi dalla circolazione del suddetto mezzo.

SENSI UNICI: Al fine di rendere più fluida la circolazione stradale nelle strade adiacenti la Fiera e la zona del Centro saranno istituiti, dalle ore 05.00 di martedì 28 fino alle ore 02.00 di mercoledì 29, i sensi unici di marcia in Via Machiavelli, tratto compreso tra il Viale Morin ed il lungomare, con senso unico di marcia direzione monti-mare; Via Mascagni, nel tratto compreso tra il semaforo della Chiesa ed il semaforo di Via Vittorio Veneto, con senso unico di marcia direzione Massa-Viareggio; Via Idone, nel tratto compreso tra via Carducci e viale Morin con senso unico di circolazione con direzione consentita monti-mare; Via Mazzini, tratto compreso tra via Risorgimento e via dei Mille, con senso unico di circolazione con direzione consentita Viareggio–Massa; Via Carducci tratto compreso tra Piazza Marconi e Via Idone con senso di marcia con direzione consentita Massa-Viareggio.

Dalle ore 08.00 di mercoledì 28 fino alle ore 24.00 dello stesso giorno sarà disposto il senso unico di marcia in Via Del Paradiso con direzione di marcia Massa-Viareggio, tratto dal Cimitero fino a via Provinciale.

PULIZIA DELLE STRADE: Mercoledì 29 ed in particolar modo durante la notte, per consentire le operazioni di pulizia, rimarranno chiuse alla circolazione dei veicoli per il tempo necessario le strade interessate dalla Fiera, inclusi Piazza Navari e il Pontile; alla fine di tali operazioni il personale addetto alla segnaletica provvederà alla rimozione delle transenne poste a delimitazione del perimetro dell’area di fiera.