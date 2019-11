Festa di San Martino: alla Versiliana uno spettacolo di clown, musicisti, giocolieri e fantasisti “Les Entrées”

PIETRASANTA – La Fondazione Versiliana si unisce ai festeggiamenti del Santo Patrono di Pietrasanta e lo fa con uno speciale evento dedicato ai bambini. L’evento promosso dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Pietrasanta Assessorato alla pubblica istruzione e Assessorato ai Beni e Attività Culturali e con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini, porterà infatti in dote alla Fiera di San Martino uno spettacolo di clown, musicisti, giocolieri e fantasisti dal titolo “Les Entrées” che si articolerà con ben tre repliche consecutive ( alle 15:00, alle 16:30 e alle 18:00) domenica 10 novembre nel Chiostro di Sant’Agostino con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

<<E’ la prima volta che la Fondazione partecipa con una propria iniziativa ai festeggiamenti del San Martino – spiega il Presidente Alfredo Benedetti – ed abbiamo scelto di farlo con uno spettacolo per bambini gratuito per offrire alle famiglie un momento di spensieratezza. E’ un primo esperimento che vorremmo diventasse consuetudine, magari inaugurando dal prossimo anno la stagione del nostro Teatro in concomitanza con il patrono>>.

Protagonisti di “Les Entrées” saranno Alessandro Frediani (Coriandolo), Lorenzo Cecchi ( Due Metri ) e Cristiano Masi (Rufus) che proporranno uno spettacolo semplice e trascinante; un mix tra circo, strada e teatro per riscoprire il repertorio delle entrées clownesche, momenti musicali con rullante, clarinetto, tromba ed ukulele, momenti di giocoleria e magia comica, Uno spettacolo ricco e variegato, in un crescendo di comicità e con un finale coinvolgente per il divertimento dei bambini ma anche dei grandi.