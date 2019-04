Festa di Primavera ad Altopascio all’insegna della moda e della musica

ALTOPASCIO – Ultimi preparativi ad Altopascio per la Festa di Primavera, in programma domenica 28 aprile. Dal pomeriggio fino alla sera dopo cena, infatti, nella cittadina sarà possibile trascorrere del tempo all’insegna della musica, della moda e della socialità, con locali e negozi aperti e tante bontà enogastronomiche da assaggiare e degustare.

I commercianti del paese, inoltre, stanno ultimando i ritocchi per quella che sarà una vera e propria sfilata di moda, che prenderà vita in via Cavour dalle 16 alle 19: sulla passerella saliranno modelli e modelle d’eccezione, i clienti stessi dei negozi altopascesi, che per l’occasione potranno presentare al pubblico le nuove collezioni primavera-estate.

Tutt’intorno bar e ristoranti saranno in piena attività per organizzare il momento dell’aperitivo e della cena da condividere lungo le strade del centro. Dalle 20, invece, la festa si sposterà in piazza Tripoli, dove gli 88sedici, 883&Max Pezzali Tribute Band, renderanno ancora più frizzante la domenica, con un concerto che ripercorrerà le tappe fondamentali del gruppo fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto.

“La Festa di Primavera – commenta l’assessore alla promozione del territorio e agli eventi Adamo La Vigna – nasce grazie a una sinergia riuscita tra tre soggetti: amministrazione comunale, Auser e commercianti di Altopascio, che ringrazio per l’idea e per l’impegno. Ci teniamo molto alla valorizzazione del territorio e di tutti quei soggetti che lo rendono dinamico, fertile, propositivo”.

Per i più piccoli, in piazza della Magione ci sarà l’area dedicata ai giochi gonfiabili.