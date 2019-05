Festa dell’Europa, l’incontro con Andrea Riccardi: “Parleremo di pace, cambiamento, futuro”

LUCCA – “L’Europa è una realtà di pace, che può realizzare una politica di pace nel mondo. Il vero problema è se abbia la capacità di uscire dai limiti che si autoimpone”. Queste parole sono state affidate da Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e già ministro, al suo libro “Tutto può cambiare”.

Riccardi sarà a Lucca mercoledì prossimo (8 maggio), alla vigilia della Festa dell’Europa, per un’importante iniziativa organizzata da Comune di Lucca e Provincia, con l’adesione di Comunità di Sant’Egidio, gruppo [email protected] e libreria Ubik di Lucca. L’appuntamento è alle 17,30 nella sala Tobino a Palazzo Ducale, nel Centro storico, e sarà coordinato dal professor Massimo Cellai.

A presentare il convegno sono stati stamani (venerdì 3 maggio) Lino Paoli per la Comunità di Sant’Egidio, Daniele Bianucci (referente del sindaco per i diritti) per il Comune di Lucca, Gina Truglio per la libreria Ubik e Massimo Cellai per il gruppo [email protected]

“Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro del nostro continente – sottolineano gli organizzatori – E per la festa dell’Europa, le Amministrazioni comunale e provinciale, assieme ad alcune importanti realtà culturali della Città, hanno voluto organizzare questo momento di dialogo e di confronto, che vogliamo aperto all’intera cittadinanza. Andrea Riccardi è un testimone attivo ed attento del nostro tempo: nel suo testo, scritto in collaborazione con Massimo Naro, compie una lettura non convenzionale, cui attingere per vivere nella complessità della globalizzazione, senza averne paura e senza essere spaesati. Con una bussola chiara: un Vangelo capace di creare speranza anche nelle situazioni più difficili e una grammatica della convivenza per ricucire tessuti sociali frammentati, nelle grandi solitudini contemporanee. In particolare siamo convinti che il suo contributo possa spingerci a ragionare, con ancora maggiore efficacia, su quale ruolo una Città relativamente piccola come la nostra possa svolgere, in stretta interconnessione col mondo globalizzato che caratterizza l’attualità, come motore di cambiamento di quelle situazioni in cui la fiducia sembra davvero persa: in mezzo ai giovani cui manca il futuro, vicino ai poveri che disperano di vedere giorni migliori, in mezzo ai conflitti o accanto a chi è colpito dalla malattia”.

Nel programma per la festa dell’Europa, il Comune organizza anche un secondo evento: giovedì 9 maggio, alle ore 17,00, gli sbandieratori di Sant’Anna si esibiranno al Caffè delle Mura; seguirà, nello stesso luogo, il concerto dei giovani dell’associazione Quattro Quarti.