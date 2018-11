Festa delle Forze Armate, un Tricolore agli studenti del Benedetti di Porcari

PORCARI – Porcari ha ricordato la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia. Una cerimonia sobria ma di grande significato, alla presenza del vicesindaco Franco Fanucchi, del Presidente del Consiglio Francesca Del Toffol e di tutto il consiglio comunale, conclusa con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e la consegna del Tricolore a due studenti dell’Istituto superiore Arrigo Benedetti di Porcari.

Dopo il raduno alle 10.30 in piazza Orsi e la cerimonia solenne dell’Alzabandiera, il corteo, accompagnato dal corpo musicale della Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari, ha sfilato attraverso via del Municipio, via Roma e via della Chiesa fino a raggiungere la chiesa parrocchiale di S. Giusto per partecipare alla Santa Messa.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alle scolaresche. I ragazzi si sono ritrovati al Monumento ai Caduti di piazza Orsi per la deposizione di una corona di alloro dopo aver ripercorso in corteo via della Chiesa, via Roma, via del Centenario, viale Marconi.

Dopo l’intervento commemorativo del vicesindaco Franco Fanucchi, la cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del locale Gruppo Alpini della bandiera Tricolore a due studenti della scuola secondaria di II grado ITCG Arrigo Benedetti di Porcari.