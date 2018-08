Festa dell’Aria di Capannori accessibile a tutti: anche i disabili potranno ‘volare’

CAPANNORI – A Capannori i voli in mongolfiera diventano accessibili a tutti. Per la prima volta la Festa dell’Aria, manifestazione a ingresso gratuito dedicata al volo in programma dal 4 al 16 settembre all’aeroporto di Capannori a Tassignano, permetterà alle persone con disabilità di alzarsi in cielo.

Grazie a uno speciale pallone aerostatico, che è dotato di un cesto con una rampa di accesso, anche chi è in carrozzina oppure ha difficoltà motorie potrà provare l’ebbrezza del volo vincolato in mongolfiera. È questo uno degli eventi di punta dell’edizione 2018 della manifestazione promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca, che quest’anno sarà più che mai ricca di novità.

L’appuntamento con il volo vincolato per tutti in mongolfiera è per domenica 9 settembre a partire dalle ore 19. Chiunque voglia salire non deve fare alcuna prenotazione: sarà sufficiente presentarsi nell’area dedicata e seguire le indicazioni del personale.

«Capannori conferma la propria vocazione di città inclusiva – afferma l’assessore al turismo, Serena Frediani -. Il volo vincolato in mongolfiera è uno dei fiori all’occhiello della Festa dell’aria, perché la possibilità di galleggiare dolcemente fra cielo e terrà è un’affascinante opportunità che in molti vogliono cogliere. Quest’anno abbiamo voluto arricchire l’evento, rendendolo accessibile a tutti. Siamo convinti che l’avere ‘abbattuto’ questa barriera rappresenti un elemento di pregio della manifestazione, accrescendone quindi le capacità attrattive».

La Festa dell’Aria, che ogni anno richiama 20mila persone da tutta la Toscana e dai territori limtrofi, si suddivide in quattro grandi appuntamenti: il Campionato italiano di volo in mongolfiera dal 4 all’8 settembre, il Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori dal 7 al 9 settembre, il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante dal 7 al 9 settembre e il Campionato italiano di acrobazia a motore dal 14 al 16 settembre. All’interno delle giornate, da mattina fino a sera, ci saranno tanti appuntamenti dedicati alle famiglie e agli appassionati del volo, fra cui il Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere in programma sabato 8 settembre dalle 21 all’1.

Per ulteriori informazioni e il programma completo della Festa dell’Aria è possibile consultare il sito ufficiale www.flyairevents.org