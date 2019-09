Festa dell’Aria 2019: al via il fine settimana tra mongolfiere e spettacoli

CAPANNORI – Tutto pronto per il fine settimana più importante della “Festa dell’Aria 2019” che, novità di quest’anno, si svolge in piazza Aldo Moro a Capannori nelle aree attorno al palazzo municipale. Oggi (sabato 14) e domani (domenica 15 settembre) sono in programma tanti appuntamenti dalla mattina fino alla tarda serata. Ci saranno mongolfiere, spettacoli, esibizioni, giochi per bambini, veicoli esposti, un’area mercato, stand del cibo e tanto altro.

Le mongolfiere, in totale una quindicina, si leveranno in cielo dall’area esibizioni aeree la mattina alle ore 7 e il pomeriggio alle ore 17.30. In programma, infatti, ci sono varie gare valevoli per il Campionato italiano di volo il mongolfiera, per “Il Davo Cup 2019” e per il Trofeo Aerostatico “Città di Capannori”. Il pubblico potrà provare anche l’ebbrezza del volo vincolato sabato e domenica alle 19.30 con la mongolfiera “Robo Woozi”, a forma di robot. Domenica alle 19.30 il volo vincolato sarà accessibile anche alle persone con disabilità grazie a una speciale cesta di cui è dotata la mongolfiera “Picchio Picchiarello blu”.

Il pubblico potrà divertirsi anche con quattro spettacoli. Oltre al più atteso, il Balloon Glow, con le mongolfiere che si illuminano con il sottofondo musicale (sabato ore 22), ci saranno anche il concerto “A spasso con Walt”, una fiaba cantata ispirata al mondo Disney (sabato ore 19.30) e il concerto “Abba Dream” con le hit del gruppo pop più famoso degli anni Settanta e inizio Ottanta (sabato ore 22.30). Domenica alle 21.30, infine, ci sarà il concerto di Ruggero De I Timidi, cantautore neomeolodico colto e demenziale con milioni di visualizzazioni su Youtube.

Le famiglie potranno poi divertirsi e giocare grazie a “La piazza dei bambini”, un’area ludica in piazza Aldo Moro. Ci saranno animazione, trucca-bimbi, realizzazione di dinosauri, giostrine, esibizioni di artisti di strada, una “spa” per cani e altro.

Inoltre ci saranno esibizioni, fra cui musicali e sportive, delle associazioni del territorio e della Civica Scuola di Musica di Capannori, veicoli della associazioni di protezione civile, un’area falconeria, passaggi con il paramotore del recordman Raffaele Benetti ed esibizioni di aeromodelli.

All’aeroporto di Capannori, a Tassignano, si svolgerà invece il Campionato italiano di acrobazia in aliante (sabato dalle 10 alle 16 e domenica dalle 9 alle 15).

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

La Festa dell’Aria 2019 è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia e Aeroclub Volovelistico Toscano.

Programma completo su: www.flyairevents.org, Facebook https://www.facebook.com/festa.aria.capannori