Festa dell’aria 2018: al via due settimane tra mongolfiere, alianti e aerei a Capannori

CAPANNORI – Torna dal 4 al 16 settembre all’aeroporto di Capannori, a Tassignano, la Festa dell’Aria, manifestazione a ingresso gratuito dedicata al volo. Tanti gli appuntamenti dedicati a tutti, capaci di far rimanere a bocca aperta e divertire il pubblico, che nella scorsa edizione ha toccato le 20 mila presenze.

Quattro i filoni della manifestazione: il XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera (4-7 settembre), che Capannori ospita per la seconda volta, il Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante (7-9 settembre), il Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori (8-9 settembre) e il Campionato italiano di acrobazia a motore (14-16 settembre). Attesa è anche la serata di sabato 8 settembre, che inizierà con il Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere, e proseguirà con lo show e il dj set del Circo Nero.

La Festa dell’Aria 2018, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca, è stata presentata questa mattina dall’assessore al turismo, Serena Frediani, Alfredo Vannini, presidente dell’Aero Club Lucca, Roberto Diciotti dell’Aeroclub volovelistico toscano, Debora Arrighi comandante della polizia municipale di Capannori, Andrea Salani della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fabio Tognetti della Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo Versilia, l’artista Alberto Magnolfi, e alcuni dei rappresentanti degli sponsor: Cristiana Ragoni di Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo e Rossano Bocelli di Cir Food.

“Capannori si conferma capitale del volo con un’edizione più che mai ricca di iniziative – afferma l’assessore al turismo, Serena Frediani -. Siamo orgogliosi di poter ospitare il campionato italiano di volo in mongolfiere dopo la positiva esperienza del 2016 ma sopratutto tanti piloti provenienti da tutto il mondo che parteciperanno al trofeo internazionale di volo aerostatico. Le mongolfiere saranno quindi indubbiamente le protagoniste assieme agli alianti e agli aerei in una manifestazione che è uno degli eventi di punta del territorio. Accanto alle attività legate al volo ci saranno anche molte altre iniziative per le famiglie e per tutti gli appassionati che renderanno unica la Festa dell’Aria. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa manifestazione, la Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e gli sponsor che hanno creduto nel nostro programma e che ci hanno dato un prezioso supporto nonché tutti coloro, compresi gli uffici, che lavorano alla riuscita dell’edizione 2018”.

Alfredo Vannini (Aero Club Lucca) ha sottolineato come Capannori sia l’unica città in Italia a ospitare nella stessa manifestazione trofei di mongolfiere, acrobazia aerea in aliante e a motore. L’acrobazia a motore, fra l’altro, è stata rilanciata a livello nazionale proprio a Capannori e quest’anno saranno presenti 19 piloti.

Roberto Diciotti (Aeroclub volovelistico toscano) nel ricordare la lunga tradizione degli alianti legata al territorio (il primo trofeo si svolse proprio a Lucca nel 1992) ha evidenziato come il campionato italiano di acrobazia aerea in aliante offrirà spettacolo grazie anche al volo artistico con i fumogeni. C’è anche una particolarità: un aliante sarà accessibile ai piloti con disabilità.

Fra le novità di questa edizione c’è il volo vincolato in mongolfiera accessibile alle persone con disabilità. Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà anche Raffaele Benetti, recordman di velocità in paramotore, che si esibirà sabato 8 e domenica 9. Sabato 8 e domenica 9 settembre per tutta la giornata sarà inoltre allestito il villaggio delle associazioni di protezione civile, con dimostrazioni e stand informativi. Sabato 8 settembre domenica 9 settembre dalle dalle 12 alle 24 e sarà inoltre attiva l’area gastronomica “Cittadella del gusto” a cura di Associazione Strada dell’Olio e del Vino Lucca-Montecarlo-Versilia e FISAR delegazione Lucca e Garfagnana.

All’interno della Cittadella dell’Aria venerdì 7 e sabato 8 l’artista Alberto Magnolfi sarà presente con la sua installazione “Magnolfiera”: vecchie lampadine trasformate in piccole mongolfiere che, grazie a speciali colori fluorescenti, sono in grado di accendersi magicamente senza l’ausilio di elettricità.

PROGRAMMA:

XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera

martedì 4

dalle 10.00 alle 14.00 arrivo e registrazione equipaggi; 15.00 – Briefing generale

mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7

6.15 – Briefing, 7.00 – Voli di gara, 17.00 – Briefing, 17.30 – Voli di gara

sabato 8

6.15 – Briefing. 7.00 – Voli di gara, 13.00 – Premiazioni

Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori

venerdì 7

dalle 12.00 alle 15.00 Arrivo e registrazione equipaggi; 16.00 – Cerimonia di apertura e briefing

sabato 8

06.15 – Briefing; 7.20 – Voli di gara; 7.20 – Esibizione di paramotori con il

recordman di velocità Raffaele Benetti; dalle 16.00 alle 17.00 Esibizione aeromodelli; 17.00 – Briefing; 17.30 – Voli di gara; dalle 17.30 alle 18.15 Esibizione di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti; dalle 18.30 alle 19.30 – Esibizione aeromodelli; dalle 21.30 – Esibizioni di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

domenica 9

6.15 – Briefing; 7.20 – Voli di gara; 7.20 – Esibizione di paramotori con il

recordman di velocità Raffaele Benetti; 15.00 – 16.30 Esibizione aeromodelli; 17.00 – Briefing; 17.15 – 7.45 – Esibizioni di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti; 17.30 – Voli di gara; dalle 17.45 alle 18.30 – Esibizione aeromodelli; 18.30. Passaggio di chiusura manifestazione con pattuglia aerea con fumogeni tricolori; dalle 18.30 alle 20.00 – Esibizioni di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

sabato 8

dalle 21.00 alle 1.00

Balloon Glow, spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere. A seguire Show e dj set “Circo nero” by “Stranomondo Agency”

Campionato italiana di acrobazia aerea in aliante

venerdì 7

dalle 9.00 alle 16.00 – Voli di prova

sabato 8

dalle 9.00 alle 16.00 – Voli di gara

domenica 9

dalle 9.00 alle 13.00 – Voli di gara

Voli vincolati in mongolfiera

domenica 9 dalle 19.00 alle 20.30

Voli vincolati aperti al pubblico con mongolfiera accessibile alle persone con disabilità

Campionato italiano acrobazia a motore

venerdì 14

dalle 15.00 alle 19.00 – Voli di prova

sabato 15

dalle 9.00 alle 19.00 – Voli di gara

domenica 16

dalle 9.00 alle 14.45 – Voli di gara

Parcheggi. Durante tutta la manifestazione saranno allestite aree parcheggio gratuite nelle vicinanze dell’aeroporto. Inoltre sabato 8 settembre dalle ore 21 all’1 sarà attivo un servizio navetta gratuito dall’area Pip di Carraia (via Tazio Nuvolari) all’aeroporto di Capannori.

Saranno inoltre adottate modifiche temporanee alla viabilità, segnalate sul posto.