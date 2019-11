Festa dell’albero: i bambini piantano due platani-gelsi nel parco di Nassirya

MASSAROSA – Due nuovi alberelli per il parco di Nassirya a Massarosa. Stamani oltre 150 bambini dell’istituto scolastico comprensivo 1 hanno preso parte alla Festa dell’Albero, organizzata dall’amministrazione comunale di Massarosa in collaborazione con i Lions Club Massarosa per valorizzare la ricorrenza istituita da LegaAmbiente.

Accompagnati dalle loro insegnanti, dal sindaco Alberto Coluccini e dagli assessori all’ambiente Michela Morgantini e al decoro urbano Elisabetta Puccinelli, i piccoli studenti hanno così piantato i due platani gelsi donati dal Lions Club di Massarosa all’interno del parco.

Poco prima, in classe, una grande lezione per spiegare il senso dell’iniziativa e il valore, anche simbolico, di un albero utilizzato in special modo per la coltivazione del baco da seta. La festa, causa maltempo, era stata rinviata dallo scorso 21 novembre ad oggi. In realtà anche stamani la pioggia e il vento hanno reso particolarmente “avventurose” e divertenti le operazioni di piantumazione: per i bambini è stata una bella esperienza a contatto con la natura. Le attività legate alla ricorrenza sono proseguite in classe: agli studenti coinvolti nella Festa dell’Albero sono stati consegnati alcuni opuscoli e un grande albero da disegnare per un progetto scolastico.

<<Un’iniziativa che ha un risvolto pratico – commentano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore all’ambiente Michela Morgantini – la piantumazione di alcuni nuovi alberi nel parco pubblico di Massarosa e la spiegazione ai bambini del loro indispensabile contributo alla vita: assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Ma la festa dell’Albero ha anche un indubbio valore simbolico. Iniziative come questa – conclude Morgantini – fanno sì che nei bambini restino impressi concetti molto importanti in termini di rispetto della natura. Un ringraziamento ai Lions per aver offerto gli alberi alla nostra comunità>>.