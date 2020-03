Festa della Donna: a Pietrasanta giornata di prevenzione gratuita per le donne

PIETRASANTA – Dallo screening ecografico alla mappatura dei nei passando per le visite senologiche e la possibilità di un consulto anche per problemi di ostetricia e ginecologia. A Pietrasanta una giornata di prevenzione per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. L’iniziativa organizzata dall’associazione Per Te Donna con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e Consulta del Volontariato è però in programma il giorno prima, martedì 7 marzo, presso la Misericordia di Pietrasanta. A disposizione ci sarà un pool di medici ed esperti di grande esperienza pronti a visitare le pazienti: l’oncologa Ilaria Pazzagli, l’endocrinologo Riccardo Bechi, il ginecologo Giovanni Paolo Cima, il senologo Duilio Francesconi, il chirurgo Paolo Lucarini ed il dermatologo Riccardo Salvati.

La prevenzione è la prima arma contro lo sviluppo di malattie e patologie che, se diagnosticate in tempo, possono essere guarite. Per Te Donna, che opera su territorio della Versilia da quindici anni ed è presente all’interno dell’Ospedale Versilia con il sorriso e la generosità delle sue volontarie, è un’associazione che si occupa della donna con problemi oncologici. E’ stata promotrice del diritto alla parrucca, sia per uomo che per donna, causate da chemio ed alopecia permanente. La sede si trova in Piazza Marta Abba a Lido di Camaiore dove si svolgono attività di ginnastica dolce, scuole di pittura, educazione all’alimentazione, laboratori vari fino al pomeriggio del The e alle visite di prevenzione (su richiesta). “L’iniziativa punta alla concretezza e alla sostanza. Abbiamo costruito una giornata interamente dedicata all’informazione, alla sensibilizzazione e alla conoscenza che sono le prime forme di autotutela. La prevenzione salva la vita. – spiega Giovanna Rossi, Presidente Per Te Donna – Ringrazio i medici per aver aderito alla giornata: stiamo parlando di medici di provata esperienza e sempre in prima linea di cui la nostra comunità è orgogliosa. Ringrazio il Comune di Pietrasanta, l’attivissima Consulta del Volontariato con il Presidente Galeotti e la Misericordia che ha messo a disposizione gli spazi dove saranno allestiti gli ambulatori temporanei. E’ già possibile prenotarsi al numero cortesia. Per tutte le donne che verranno e parteciperanno le volontarie hanno preparato un piccolo dono”.

Pietrasanta ha dedicato il mese di marzo alle donne. “Insieme alla mostra fotografica Invisibile promossa dall’associazione Donne Fotografie Italiane, che potrà essere visitata per tutto il mese nella nostra Chiesa di S. Agostino, e invito tutti a farlo – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore con delega alle pari opportunità – insieme a Per Te Donna e Consulta abbiamo aderito, con grande entusiasmo, a questa iniziativa che mette al centro la prevenzione. L’adesione delle donne allo screening è in costante crescita ogni anno ma non è ancora sufficiente. A fianco della prevenzione, grazie anche a momenti di incontro e approfondimento, incentiviamo la diffusione di corretti stili di vita e dei servizi che il comune eroga per le famiglie e per i soggetti più fragili. E’ un’occasione di crescita collettiva importante”.

La giornata sarà suddivisa in due momenti: un pubblico con un incontro con tutti i medici sul tema della prevenzione (inizio ore 9.30), dalle visite ambulatoriali gratuite di screening ecografico con Dott. Bechi e mappatura dei nei con il Dott. Salvati (dalle 10.45 alle 12.45) e senologiche dalle 14.30 alle 17.00 con il Dott. Francesconi. E’ in programma anche un buffet offerto dall’agriturismo La Ficaia (ore 12.30).

Per essere visitate è necessario prenotarsi presso la segreteria della Misericordia di Pietrasanta al 0584.700555 o via mail scrivendo a info@nullmisericordiapietrasanta.it. Per informazioni è possibile contattare Giovanna al 336.704735 e Simonetta al 349.4903776.