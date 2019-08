Festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana: IVO partner teconologico

MARINA DI PIETRASANTA – Si rinnova anche per quest’anno la collaborazione tra IVO e la Festa de “Il Fatto Quotidiano”, che festeggia la decima edizione.

L’appuntamento è dal 29 agosto al 1 di settembre al Parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta LU. Quattro giorni all’insegna della musica, degli incontri e degli spettacoli per festeggiare i 10 anni dalla nascita del Fatto Quotidiano. In caso di pioggia, i dibattiti e gli incontri si terranno in un’area coperta (Area Caffè).

Si parte con “Renato Zero si racconta” con Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio. Poi dibattiti sui temi più d’attualità: “Come ci sposteremo in futuro”, “Una finanziaria pagata dai ladri”, “TAV si o no”, “La fatica di cambiare”, “Come cambia l’informazione nel mondo” , “Piero Angela si racconta” e molti altri. Grande spazio come sempre alla musica e agli spettacoli da Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana in concerto, a Daniele Silvestri, a “Ball Fiction” lo spettacolo di e con Marco Travaglio.

IVO, sarà anche per quest’anno partner tecnologico della manifestazione e fornirà la banda internet “Iper Larga” per tutta l’area della festa confermando così il suo primato negli eventi a carattere temporaneo, dando modo a tutta la redazione di potersi trasferire e lavorare dalla sede di Roma in Versilia.

IVO “all always connection”