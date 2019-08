Ferragosto all’Ostras Beach con il Circo Nero

MARINA DI PIETRASANTA – Ferragosto con lo spettacolo del Circo Nero all’Ostras Beach. Il più famoso fashion party per la notte più lunga dell’estate della Versilia. Il weekend di ferragosto del Best Club di Marina di Pietrasanta (Lu) si apre giove 15 agosto con il Circo Nero (apericena e dinner music live dalle 21.00) e lo show musicale (dalle 23.00) con Saint Paul, Dj Elements of Life by Jaguar Firenze e la voce potente di Eliza G (info e prenotazioni al 392.9694108 e su pagina ufficiale Facebook Ostras Beach Club Versilia).

Il ponte di ferragosto dell’Ostras Beach prosegue venerdì 16 agosto con il “Pacha Ibiza”, sabato 17 con il “Saturday Night on the Beach”, domenica 18 con l’aperitivo in collaborazione con il Samsara, giovedì 22 con il concerto di Giulia Mutti ed altri eventi e il concerto dei Coma Cose evento esclusivo del Club.