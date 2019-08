Federico Nesti è campione europeo di surf, le congratulazioni di Nimbus e Comune di Pietrasanta

PIETRASANTA – L’atleta pisano del centro di formazione del Nimbus Surfing Club di Marina di Pietrasanta ha vinto al Campionato Europea di Surf da onda, categoria longboard, che si è tenuto a Santa Cruz in Portogallo. Tre gli ori individuali conquistati dall’Italia che sono valsi al team tricolore il primo posto superando addirittura l’ottimo risultato del 2017.

A tenere alta la bandiera del Nimbus è stato, ancora una colta, Federico Nesti ormai assoluto protagonista di questa disciplina a livello internaizonale.

“Siamo molto orgogliosi del nostro atleta Federico Nesti – spiega Giovanni Briganti, Presidente Asd Nimbus – che oltre ad essere il campione italiano in carica si presenta come il primo italiano a vincere un europeo nella storia del longboard, un surfista completo sia in longboard classico che radicale oltre ad essere ad un altissimo livello in shortboard, quello che per noi e il concetto di waterman a tutto tondo. E quello che cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi tutti i giorni”.

“Questo risultato – spiega Andrea Cosci, Assessore allo Sport – è figlio di più fattori: talento, tantissimo di Federico ma anche di organizzazione dell’associazione Nimbus che si conferma una straordinaria università per queste specialità. Il successo è doppio: personale per Federico, collettivo per il Nimbus che da tanti anni è sulla scena non solo per le attività sportive ed agonistiche ma anche sociali”.