Federico Buffa al Teatro dell’Olivo con “A night in Kinshasa”

CAMAIORE- Giovedì 22 novembre si apre la stagione 2018/19 del Teatro dell’Olivo con lo spettacolo “A night in Kinshasa” che vedrà in scena il giornalista Federico Buffa. Dopo aver fatto segnare il record alla voce abbonati (ben 120), il primo spettacolo dell’Olivo non poteva che far registrare il tutto esaurito. Prosegue intanto la prevendita libera dei biglietti per gli altri otto spettacoli in cartellone. Prossimo appuntamento fissato il prossimo 12 dicembre con “La Signorina Else” della Compagnia Lombardi / Tiezzi con l’astro nascente del Teatro italiano, Lucrezia Guidone.

Lo spettacolo

Autunno 1974, Kinshasa, Zaire. Il dittatore Mobutu regala ai suoi sudditi il match di boxe del millennio per il titolo mondiale dei pesi massimi. Sul ring lo sfidante Muhammad Ali e il detentore del titolo George Foreman. Ali ha trentadue anni, Foreman venticinque. Sono entrambi neri afroamericani, ma per la gente di Mobutu il primo è il nero d’Africa che torna dai suoi fratelli, il secondo è un nero complice dei bianchi. Un incontro memorabile che va al di là della boxe, parlando di riscatto sociale, pace, diritti civili.

Federico Buffa, noto giornalista sportivo, racconta questo incontro/scontro che ha fatto epoca. Il risultato è una narrazione sincopata, tenuta “sulle corde” dalla serrata partitura musicale scritta ed eseguita al pianoforte da Alessandro Nidi e ritmata dalle percussioni di Sebastiano Nidi, all’interno della cornice visionaria della regista Maria Elisabetta Marelli.

Crediti

A night in Kinshasa

Muhammad Ali vs George Foreman molto più di un incontro di boxe: un episodio di riscatto sociale che cambia la storia

di Federico Buffa e Maria Elisabetta Marelli

regia Maria Elisabetta Marelli

con Federico Buffa

Alessandro Nidi pianoforte

Sebastiano Nidi percussioni

musiche Alessandro Nidi

sound design Matteo Milani

regia del suono Massimo Bignotti

video design Mikkel Garro Martinsen (Roof video design)

produzione Teatro Carcano Centro d’Arte Contemporanea in collaborazione con Mismaonda