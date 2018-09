Federconsumatori Lucca e la pedana a ultrasuoni: battaglia vinta

LUCCA – A seguito dell’esposto della Federconsumatori di Lucca, nei mesi scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato l’istruttoria avente ad oggetto la pubblicizzazione e la vendita a domicilio del dispositivo medico-pedana ad ultrasuoni. La pubblicità – trasmessa tramite il sito internet e spot televisivi su emittenti private – invitava i consumatori a telefonare, per prenotare la visita a domicilio di un incaricato, al fine di illustrare il funzionamento del dispositivo e per l’eventuale acquisto. Gli incaricati addetti alla vendita poi proponevano la sottoscrizione del contratto ai consumatori per l’importo di 3.750 euro.

Recentemente, l’Autorità Antitrust ha emesso il provvedimento conclusivo del procedimento, inviandone copia anche alla sede provinciale della Federconsumatori di Lucca.

Con la delibera in questione L’Autorità ha accertato la pratica commerciale scorretta relativa alla vendita del dispositivo medico “Pedana Genesis”.

In particolare, l’Autorità ha evidenziato che la comunicazione commerciale conteneva informazioni confuse e fuorvianti sul prezzo del dispositivo, sull’identità e sull’indirizzo geografico del venditore; inoltre, è stata accertata la mancanza di un’adeguata informativa sul diritto di recesso a

favore dei consumatori. Secondo i rilievi dell’Autorità, la pratica attuata dall’azienda è stata ritenuta ingannevole ed idonea ad alterare il comportamento economico dei consumatori, inducendoli a sottoscrivere un contratto, che non avrebbero altrimenti concluso qualora correttamente informati. «Per questi motivi – dice Fabio Coppolella – è stata irrogata la sanzione di 40mila euro a carico della società responsabile».

La Federconsumatori ricorda che per i contratti stipulati a distanza e fuori dai locali commerciali, il consumatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso con raccomandata a/r, entro il termine di 14 giorni, così come previsto dal codice del consumo. Per informazioni ed assistenza è possibile

rivolgersi alla sede provinciale dell’associazione (Lucca, S. Anna, Viale Luporini n°1115/F – Tel. 0583/44.151; e-mail: federconsumatorilucca@nullgmail.com).