Fatturazione elettronica: un incontro pubblico in Confartigianato imprese Lucca

LUCCA – <<Informiamo tutte le imprese che sabato 10 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Confartigianato Imprese di Lucca, si terrà un incontro sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per tutti, a partire dal 1 gennaio 2019.

Il fine dell’incontro è quello di sensibilizzare i presenti sull’argomento cercando di fare loro recepire l’importanza del cambio di mentalità necessario per affrontare questa trasformazione in modo efficace. Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana in materia fiscale e per affrontarla al meglio è necessaria l’acquisizione di una cultura sempre più digitale. Un cambiamento epocale che rivoluziona il modo di ricevere ed emettere fatture, conservazione di tale documentazione ed altri adempimenti.

Il tema, che riguarda tutte le imprese indipendentemente dal tipo di contabilità, sarà affrontato da un punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di visita pratico facendo vedere un software applicativo per l’elaborazione e l’invio delle fatture elettroniche.

In ogni caso invitiamo le imprese a non acquistare o firmare contratti per l’acquisto di programmi di fatturazione elettronica prima di aver visto questa dimostrazione sulla estrema semplicità di utilizzo di questo software.

Al termine sarà offerto un aperitivo.

La partecipazione è aperta a tutti.

Per maggiori informazioni contattare in nostri uffici allo 0583/47641>>.

Confartigianato Imprese Lucca