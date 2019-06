Fashion Week in Versilia, al via la terza edizione questo week end

LIDO DI CAMAIORE – Prende il via la terza edizione della Fashion Week: shooting fotografici, aperitivi sul mare, sfilate e concerti per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per l’apertura della stagione estiva firmata ABC Lido di Camaiore. L’imponente truck di Also Eventi allestito in piazza davanti il pontile (piazza Matteotti) per tre giorni ospita i più importanti brand nazionali e internazionali: intimo, mare, accessori e le nuove collezioni autunno-inverno. Tra i marchi che si vedranno in passerella Yamamay, Pirex, Boylondon , Playamar, 2bikini, Tee4two, Diadora e Teetopia, solo per citarne alcuni.

Madrina d’eccezione, direttamente da Radio Stop, sarà la brava Sara Chiarei. Si parte venerdì e si va avanti fino alla domenica con un grande appuntamento nel mezzo: il concerto di Alessandra Machella, sabato 29 giugno. Tutto rigorosamente gratuito grazie ad Abc Lido di Camaiore e a Also Eventi di Sonia Paoli.

A dare il via alla giornata le modelle di Also Eventi e gli animatori di Nuovo Mondo Fitness che venerdì 28 giugno daranno una scossa alla spiaggia di Lido con due appuntamenti, al mattino attorno alle 11 e nel pomeriggio alle 16. Poi le modelle si sposteranno, seguite da paparazzi e fotografi, all’interno di alcune delle più importanti strutture ricettive di Lido di Camaiore per realizzare shooting fotografici. In contemporanea, all’hotel Bracciotti, per tutte le tra giornate della Fashion, ci sarà un personal trainer dedicato a turisti e residenti: il professor Bemi del Centro Medico Specialistico sarà a disposizione di chiunque voglia approfondire il tema della salute legata alla bellezza e al benessere.

Alle 19,30 appuntamento al Bar Cosmopolitan per un aperitivo ‘fashion’, poi taglio del nastro ufficiale attorno alle 21 con la presenza della dj di Radio Stop Sara Chiarei. La serata, tra una sfilata a l’altra, ha un occhio di riguardo anche per i bimbi: ci sarà un gonfiabile proprio accanto all’area moda. Ad acconciare tutte le modelle il famoso parrucchiere Michelle, uno dei più attivi attorno alle star del Lucca Summer Festival.

Sabato l’animazione si posta al bagno Venezia sia al mattino che nel pomeriggio. Per arrivare al clou della serata con la sfilata condotta dai modelli Leonardo Ghelarducci e Elisa Severi e il concerto gratuito di Alessandra Machella, giovane star emersa a The Voice su Rai2. Sul grande palco davanti il pontile turisti e residenti avranno la possibilità di ascoltare live una delle voci più belle della panorama musicale italiano. La giovane Alessandra sarà anche intervistata sul palco, prima di concedersi ai fan.

Domenica ancora shooting e aperitivi al bagno Buoniamici e grande sfilata finale in serata. A chiudere la manifestazione sarà la bella voce di Omar Bresciani; conduce Vania Della Bidia. Collaborano alle serate anche il fornitore leader dei prodotti per i capelli Tomei, autocarrozzeria Giovannelli, LariniXCar e Motorando.