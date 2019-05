Fashion in Flair pronta per l’VIII Edizione: 11, 12, 13 ottobre 2019 a Villa Bottini

LUCCA – Da venerdì 11 a domenica 13 Ottobre, Villa Bottini ospiterà, come ormai di consueto, l’VIII edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’artigianato d’eccellenza, con oltre 120 selezionati espositori provenienti da tutta Italia.

Tre giorni durante i quali, artigianato, moda, arte e prelibatezze del gusto, saranno i protagonisti di una delle kermesse più attese dal pubblico lucchese, all’interno di una location unica e suggestiva: Villa Bottini.

Residenza cinquecentesca nel cuore della città, ed unico esempio di villa urbana rinascimentale all’interno delle mura del centro storico, la villa ed il suo giardino, freschi di recente ristrutturazione da parte dell’amministrazione comunale, si trasformeranno, per 3 giorni, in una delle più importanti vetrine per le eccellenze dell’artigianato italiano.

Promossa dall‘Associazione Culturale “Eccellenti Maestrie” con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Lucca, oltre che della Regione Toscana-Consiglio Regionale, Provincia di Lucca, CNA Lucca, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, Fashion in Flair riconferma, anche quest’anno, la volontà di difendere la tradizione artigiana e favorire lo sviluppo del ‘Fatto a mano’ in Italia.

Un evento pieno di colori, profumi ed allegria, dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifestano in un’ampia scelta di prodotti fatti a mano. In uno scenario storico e suggestivo, gli ospiti avranno la possibilità di ‘scoprire’ ed acquistare abiti ed accessori moda eleganti, ricercati ed esclusivi, dove alla dimensione artigianale del lavoro, si affianca l’utilizzo di tessuti e materie prime di alta qualità. Ampio spazio anche a gioielli e bijoux, tra tradizione e sperimentazione, rappresentativi di un vero e proprio excursus tra materiali, forme e colori.

Per la casa, complementi d’arredo ricercati e dal design innovativo, dove la tradizione lascia aperta la porta ad esperimenti di recupero e di reinterpretazione del vintage. E ancora, opere d’arte da parete, dalla pittura al collage, dalle stampe antiche alle tecniche miste che regalano ai visitatori frammenti d’arte e bellezza. Per la cura della persona, cosmetici e fragranze ottenuti dalla lavorazione di materie prime naturali e di alta qualità.

Ricchissima anche l’area food con gli ‘artigiani del gusto’ da assaggiare, anche, in versione street-food.

La formula ‘ingresso libero’ permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni, di godersi momenti di shopping e relax, tra manufatti artigianali e prelibatezze enogastronomiche, di partecipare in giardino a dimostrazioni di Pilates a cura di Pilates Lucca, di assistere a performance di danza contemporanea con gli allievi della scuola Soul Dance e alle esibizioni dal vivo di gruppi musicali. E per i più piccoli, tanto divertimento con lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo del clown ‘Zip’.

Per gli artigiani interessati a partecipare:

email: espositori@nullfashioninflair.com / cell. +39 333 1540263

Villa Bottini: Via Elisa, 9 – 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Orario: Venerdì 11 ore 15.00-20.00/Sabato 12 e Domenica 13 ore 10.00-20.00

Informazioni: www.fashioninflair.com