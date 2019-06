Farmaè: nel 2018 ricavi a 24,9 milioni di euro e prevede di superare i 40 milioni per il 2019

VIAREGGIO – Farmaè – la prima piattaforma omnicanale, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere con una quota di mercato del 28% – ha chiuso il bilancio di esercizio con ricavi a 24,9 milioni di euro, registrando una crescita annua(CAGR) del 93,8% dal 2015.



La società conta inoltre di raggiungere i 40 milioni di ricavi nel 2019.

Nata nel 2014 da un’intuizione del fondatore e CEO Riccardo Iacometti, manager che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, Farmaè, che oggi conta anche 7 punti vendita, è il primo player di riferimento online nel settore salute e benessere a livello italiano.

Il core business aziendale è caratterizzato dalla doppia anima farma e tech e dall’integrazione di online, offline, logistica, gestione e analisi dei dati in un’unica catena del valore.

A fine 2018 il portale di Farmaé ha raggiunto oltre 13 milioni di visitatori (dai 5,5 milioni del 2016) e – grazie a innovative strategie digitali – un tasso di conversione all’acquisto sensibilmente superiore alla media nazionale. Questo ha permesso all’azienda di raggiungere i 523 mila ordini nel 2018 (più che quadruplicati rispetto ai 111 mila del 2016), da quasi 229 mila utenti attivi (67 mila nel 2016), per 2,7 milioni di prodotti venduti (contro i 700 mila del 2016).

“Il modello di business sviluppato – commenta Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè – ci posiziona come un unicum a livello internazionale, grazie a una catena del valore che integra online, offline, logistica, con la gestione e analisi dei dati.

Abbiamo oggi importanti progetti di crescita che riguardano un potenziamento della nostra capacità logistica, con un nuovo polo automatizzato di oltre 5 mila mq, una diversificazione del portafoglio prodotti con importante aumento delle referenze, investimenti in nuove tecnologie e il consolidamento della strategia omnicanale, con nuovi punti vendita. Per sostenere i nostri piani di sviluppo guardiamo quindi alla quotazione in Borsa come una grande opportunità.”

Grazie alla conoscenza dell’utente finale e al “dialogo interattivo” coi propri clienti, Farmaè rappresenta una “media platform” il cui valore è riconosciuto e apprezzato dalle principali big pharma e beauty company, con cui sono stati definiti importanti accordi di partnership per definire mirate strategie commerciali e di marketing e comunicazione. Il tutto in un mercato del pharma e beauty che presenta un giro d’affari da 10,8 miliardi di euro, dove il tasso di penetrazione delle vendite online è ancora limitato all’1,4%, ma con importanti prospettive di crescita

***

Nata a Viareggio nel 2014 Farmaè è il primo eRetailer Onlife di Salute e Benessere in Italia. Il retail onlife è un nuovo paradigma economico caratterizzato dall’integrazione di online, offline, logistica e dati in un’unica catena di valore. Oggi l’azienda opera prevalentemente nell’eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate ma è presente anche sul territorio nazionale con 7 Farmaè Store.

Nel condividere la nuova filosofia “OnLife”, Farmaè intende mettere al centro delle sue attività circolari il Cliente rispondendo in modo immediato, veloce e pragmatico ad ogni sua esigenza ed assicurandogli una costumer experience unica indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.