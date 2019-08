Farmacia: l’azienda speciale chiuderà per prima volta in utile, risanamento lampo

PIETRASANTA – La farmacia comunale torna dopo tanti esercizi negativi ed aver eroso anche il suo patrimonio in utile. La ricetta funziona. Il percorso di risanamento e rilancio dell’azienda speciale iniziato con lo spostamento della sede da Porta a Lucca alla via Aurelia legato al potenziamento dei servizi e dell’orario di apertura, sta portando più rapidamente di quanto previsto risultati positivi. A confermarlo è il Presidente Gianluca Duranti che insieme ai consiglieri Claudia Tartarelli e Valerio Biagi sono stati scelti per guidare dell’azienda speciale.

“Chiuderemo – spiega Duranti che ringrazia per il lavoro il direttore Marcello Pierucci e il revisore Manuela Frediani – con un utile di poco inferiore ai 50 mila euro. E’ un risultato straordinario. Le perdite pregresse della farmacia avevano generato in passato un debito con il Comune di circa 110mila euro che l’azienda sta onorando con una rateizzazione concordata con l’ente. Ciò nonostante nel mese di luglio, data la buona disponibilità di liquidità, l’azienda speciale ha anticipato all’ente 15.000 una tantum. E’ nostra intenzione procedere entro l’anno ad effettuare un ulteriore versamento straordinario affinché di tale buona gestione ne possano beneficiare fin da adesso anche il comune di Pietrasanta e la comunità. Se a fine anno sarà confermato l’andamento dell’azienda verrà ampiamente ripianato il deficit e si potrà considerare concluso il percorso di risanamento aziendale intrapreso nel corso del 2018. In meno di due anni abbiamo salvato un’azienda destinata a chiudere grazie alle scelte lungimiranti e coraggiose dell’amministrazione Mallegni prima e Giovannetti oggi”.