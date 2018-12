“Fagni arriva tardi: il problema delle stoviglie nella scuola di Badia Pozzeveri è già stato risolto”

ALTOPASCIO – In merito alle dichiarazioni del consigliere di opposizione Fagni, relative alle stoviglie sporche nella scuola elementare di Badia Pozzeveri, arriva puntuale la risposta dell’amministrazione comunale.

<<Fagni arriva tardi – dicono dall’amministrazione comunale -. Il problema, infatti, è già stato risolto. Una volta inoltrata la segnalazione, il Comune si è attivato subito, come sempre. A noi amministratori, infatti, interessa risolvere i problemi nell’immediato, non strumentalizzarli in ritardo come fa il consigliere di minoranza>>. Ecco qui la ricostruzione dei fatti: giovedì scorso (6 dicembre) gli uffici comunali hanno ricevuto la segnalazione da due genitori della scuola. Subito hanno provveduto a informare la ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica, Cir Food, del problema. La ditta, a sua volta, ha immediatamente attivato il protocollo previsto in questi casi: sospensione della somministrazione del cibo nelle stoviglie classiche e utilizzo dei piatti usa e getta, fino a quando il problema non verrà risolto. I nuovi piatti mono-uso sono già stati introdotti nella scuola. Nel frattempo la ditta sta lavorando all’individuazione e alla risoluzione del guasto, meccanico, che riguarda il funzionamento della lavastoviglie della scuola di Badia Pozzeveri, i cui ragazzi usufruiscono del servizio mensa due volte a settimana. A brevissimo il problema tecnico verrà risolto e verranno nuovamente utilizzate le stoviglie tradizionali.

L’amministrazione comunale ricorda ai genitori e al personale della scuola di segnalare sempre e con tempestività gli eventuali problemi riscontrati nel servizio, così da poterlo migliorare costantemente. A questo scopo, tra l’altro, proprio l’amministrazione D’Ambrosio ha introdotto lo strumento della commissione mensa, assente fino allo scorso anno nelle scuole di Altopascio: anche qui, così come all’ufficio scuola o direttamente all’assessore Ilaria Sorini, è possibile condividere segnalazioni o avanzare nuove proposte.