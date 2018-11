Facciamo scuola, consegnati gli ipad agli studenti di Gallicano

Lo scorso anno furono circa 120mila gli euro erogati alle scuole grazie al taglio d’indennità e rimborsi non rendicontati dei consiglieri regionali toscani. Denari andati a coprire le necessità di molti istituti. Quest’anno il gruppo formato da Gabriele Bianchi, Andrea Quartini, Giacomo Giannarelli e Irene Galletti ha deciso di mettere a disposizione altri 46mila euro. Il primo plesso scolastico a giovare dei fondi è stato quello di Gallicano, realtà che aveva presentato un progetto basato sullo sviluppo di competenze collegate all’utilizzo di nuove tecnologie.

“Il progetto Facciamo scuola – spiegano i quattro consiglieri regionali del Movimento – è il fiore all’occhiello della nostra attività di restituzione. È possibile fare politica con meno soldi.

Così come è possibile vivere una vita più che confortevole senza cifre esorbitanti in busta paga. Quello che invece proprio non è possibile è il restare immobili davanti al progressivo sgretolamento dell’istituzione scuola. Per anni abbiamo dovuto subire politiche volte a picconare l’universo formativo, un modus operandi che ha portato a un profondo impoverimento del tessuto produttivo, sociale e umano. Pensiamo alla cosiddetta Buona scuola di renziana memoria, una vera e propria presa per i fondelli per insegnanti, studenti e genitori che ha prodotto danni incalcolabili”. Presto saranno annunciate le successive tappe del Facciamo scuola che oltre al comprensivo di Gallicano coinvolgerà istituti delle zone di Livorno, Arezzo e Firenze. Nel biennio 2017/2018 sono 166mila gli euro riversati dal Movimento 5 stelle nelle scuole della Toscana. “La speranza – concludono Bianchi, Quartini, Giannarelli e Galletti – è che i nostri colleghi in Regione seguano il nostro esempio: i giovani sono il futuro di questo Paese e la loro formazione vale molto di più di un bel conto in banca”.