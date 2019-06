Fabrizio Malfatti a La Vela con il suo “Il segno del potere”

VIAREGGIO – Torna in libreria il viareggino Fabrizio Malfatti che sabato 22 giugno alle 18.30 presenta il suo nuovo thriller “Il segno del potere”, 011 Edizioni. Ormai diventato un punto di riferimento del panorama letterario di genere Malfatti racconta una nuova storia intrecciata alla Storia. Un singolo episodio può avere ripercussioni per secoli ed è proprio questo il cuore del romanzo in cui, ai giorni nostri, Nina Bertini, una giovane ricercatrice incaricata della catalogazione dei volumi di una vecchia biblioteca in un palazzo romano, si imbatte casualmente in alcuni antichi manoscritti e in un gioiello con impresso un enigmatico sigillo.

Le sue scoperte, insieme a quella, da parte di uno studioso, di un sibillino simbolo occultato in un quadro, danno il via a una serie di tragici avvenimenti che riportano a eventi accaduti lungo il corso della storia. Un eccentrico personaggio, Bernardo Cetraro Corti noto come “il principe”, già protagonista secondario delle precedenti fatiche letterarie di Malfatti, giunto in possesso dei criptici indizi, riunisce intorno a sé un’eterogenea compagnia nel tentativo di svelare l’enigma che un genio ha ideato per proteggere un pericoloso segreto.

Un antico mistero che, dipanandosi nel tempo fino ai giorni nostri, unisce in un unico disegno molteplici protagonisti. La vicenda si sviluppa tra oscure trame e spietati personaggi, disposti anche a uccidere pur di entrare in possesso dello stupefacente segreto che “Il segno del potere” nasconde. Appuntamento alla Libreria La Vela sabato 22 giugno alle 18.30.