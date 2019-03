Fabrizio Maggi è il nuovo segretario del PD di Camaiore

CAMAIORE – Il PD Camaiore ha il suo nuovo segretario: si tratta di Fabrizio Maggi, classe ’63, consigliere comunale al secondo mandato, stimato medico chirurgo e professore universitario. L’assemblea comunale, riunitasi lunedì scorso nella sede del Partito Democratico di via Vittorio Emanuele, dopo una breve discussione, lo ha eletto all’unanimità e per acclamazione. La sua candidatura è frutto di un percorso condiviso e molto partecipato di consultazione fra tutti gli iscritti del partito e si pone in linea con il prezioso operato del segretario uscente, Andrea Boccardo, cui tutto il PD di Camaiore desidera rivolgere un sentito ringraziamento per la passione e la professionalità che lo hanno contraddistinto in questi due anni di mandato.

Il nuovo segretario, dimissionario dal ruolo di capogruppo in consiglio comunale, si è messo subito al lavoro per formare la nuova segreteria del partito, che sarà presentata agli iscritti in occasione della prossima assemblea comunale in programma a fine mese.

A subentrare nel ruolo di capogruppo del PD in consiglio comunale, il consigliere Iacopo Menchetti, cui va il nostro ringraziamento e totale sostegno per l’importante e delicato ruolo che lo attende.

Il Partito Democratico di Camaiore, nel porgere un caloroso incoraggiamento al nuovo segretario, ringrazia sentitamente tutti coloro che sono intervenuti durante l’ultima assemblea e rinnova l’invito alla partecipazione in occasione dei prossimi appuntamenti.