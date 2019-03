“Fà la cosa giusta!”, Lucart partecipa con i prodotti della linea “Grazie Natural”

LUCCA – Per la prima volta quest’anno Lucart parteciperà a “Fà la cosa giusta!”, rassegna riconosciuta a livello nazionale dedicata ai temi del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. La sedicesima edizione si svolgerà, come da tradizione, a Milano dall’8 al 10 marzo 2019, presso i padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity.

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid, e monolucide, accoglierà nel proprio stand i visitatori per far scoprire loro l’intera gamma di prodotti Grazie Natural, la carta ecologica realizzata attraverso il riciclo di cartoni per bevande Tetra Pak®.

Tutti i prodotti Grazie Natural, che si contraddistinguono per il colore avana chiaro naturale conferito dall’assenza di sbiancamento delle fibre di cellulosa, sono caratterizzati da alti livelli di resistenza, assorbenza e morbidezza, sono ecologici al 100% e hanno ottenuto la certificazione EU Ecolabel.

“Per noi la partecipazione a “Fà la cosa giusta!” è un’ottima occasione per incontrare e conoscere i nostri consumatori – ha dichiarato Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart – L’evento ci permette inoltre di consolidare il nostro ruolo come azienda di riferimento per il mondo della sostenibilità: i prodotti Grazie Natural, infatti, sono un esempio virtuoso di come sia possibile produrre carta in modo sostenibile tramite il recupero e la trasformazione di materiali di scarto in materie prime seconde da utilizzare per la produzione di nuovi prodotti, applicando così un modello di sviluppo che sposa i dettami dell’economia circolare”.

Ad accogliere i visitatori allo stand ci sarà anche l’amatissima Mascotte Albert, che li coinvolgerà in diverse attività volte a far conoscere loro i vari prodotti del brand e che sarà disponibile per fare foto con i più piccoli e le loro famiglie. Tutti i visitatori potranno approfittare inoltre di uno sconto esclusivo da usare sul nuovissimo e-shop www.grazieshop.it.