Ezechiele: la programmazione del cineforum a Lucca del 22 e 23 ottobre

LUCCA – La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede in prima visione assoluta Il mostro di St. Pauli, ultima opera firmata tedesco di origine turca Fatih Akin, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21.00 al cinema Astra.

Inoltre mercoledì 23 ottobre alle 21.00 presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca in Piazza San Martino, si conclude il ciclo Cinema&Graphic Novels con il film La vera storia di Jack lo squartatore, diretto nel 2001 da Albert e Allen Hughes con protagonisti Johnny Depp e Heather Graham e tratto dal romanzo a fumetti From Hell di Alan Moore e Eddie Campbell.

IL MOSTRO DI ST. PAULI

Che Fatih Akin non sia un regista dalle lievi sfumature è cosa nota. E Il mostro di St. Pauli non rappresenta certo un’eccezione. E’ la storia vera di Fritz Honka, uno dei serial killer più feroci della storia recente tedesca, che nel 1975 fu arrestato ad Amburgo, nel quartiere a luci rosse di St. Pauli dove viveva, dopo che nel suo appartamento andato in fiamme erano stati ritrovati pezzi di cadavere in decomposizione, è messa in scena in ambienti ammuffiti e marci, con colori saturi e volti tumefatti e deformi. Come se dallo schermo stesso uscisse il fetore degli ambienti.Quel che emerge dal film non è solo il ritratto di una figura problematica, ma l’affresco di una comunità ai margini della società, priva di regole e di attaccamento alla vita. Un gruppo di persone mostruose fuori e dentro, che disprezzano qualsiasi cosa e sembrano attendere la morte come una liberazione. (Francesco Ruzzier, Cineforum)