“Ex Manifattura Tabacchi e partecipazione ad ostacoli: quanto tempo per vedersi riconosciuto un diritto costituzionale?”: la domanda delle Associazioni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto pervenuto a questa Redazione da Legambiente Lucca, Italia Nostra sez.ne di Lucca e Rete dei Comitati per la difesa del territorio, in merito alla questione Ex-Manifattura.

“In merito alla questione della destinazione della ex Manifattura chiediamo condivisione per le scelte da effettuare. La partecipazione trova il proprio fondamento nei diritti costituzionali: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» -art. 3 Costituzione-. Sul tema della “partecipazione”, soprattutto negli ultimi tempi, molto si discute e si teorizza; le scuole di pensiero si scontrano su principi, opportunità, dettagli… Onde evitare inutili elucubrazioni sul diritto o meno, da parte dei cittadini, alla partecipazione, evidenziamo quanto scritto nell’articolo Terzo della Costituzione che nella sua parte conclusiva, stabilisce il principio, e il fine, sull’argomento.

Il punto, quindi, non è più stabilire, in modo univoco, il diritto alla “partecipazione” bensì fare un excursus mentale, ognuno in base alle proprie esperienze dirette, su come viene, ad oggi, applicato, e quindi rispettato, tale diritto e se, in caso di mancata applicazione della regola fondamentale, non si possa, e debba, denunciarne le cause e i responsabili.

La Democrazia senza partecipazione è, chiaramente, un ossimoro. La partecipazione ha una doppia funzione politica: responsabilizza i cittadini, consentendo loro di occuparsi di ciò che li riguarda, togliendo anche gli eventuali “alibi” di impedimento legale in tal senso; ridimensiona il ruolo delle Istituzioni e dei loro esponenti, siano essi politici o amministrativi, che non devono mai perdere di vista il fatto che essi rappresentano i cittadini senza, tuttavia, sostituirsi ad essi. L’appello rivolto a tutti noi è, e non potrebbe essere altrimenti, quello di prendere consapevolezza dei nostri diritti e farne uso in modo conseguenziale: la Democrazia è come un giardino, se non ce ne prendiamo cura costantemente e con perizia, viene infestato dalle erbacce. Qualcuno, prima di noi e con sacrifici enormi, ci ha consegnato una eredità preziosa, delicata e senza precedenti: dimostriamo loro di esserne grati e degni.“

Legambiente Lucca, Italia Nostra sez.ne di Lucca e Rete dei Comitati per la difesa del territorio