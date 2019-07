Ex Campo Balilla: intesa raggiunta tra Confcommercio, Soprintendenza, Lucca Comics e Summer Festival

LUCCA – Esprime soddisfazione Confcommercio, nell’apprendere la notizia dell’accordo raggiunto fra Comune, Soprintendenza e gli organizzatori delle manifestazioni Lucca Comics & Games e Summer Festival sull’utilizzo dell’ex campo Balilla in vista della prossima edizione della kermesse del fumetto e del gioco di ruolo in programma a fine ottobre.

<<Siamo contenti di apprendere – si legge in una nota – che abbia prevalso alla fine la linea del buonsenso auspicata pochi giorni fa anche dalla nostra associazione. E siamo contenti di apprendere che la Soprintendenza abbia compreso con intelligenza e lungimiranza l’importanza che un evento come Lucca Comics & Games, a pari del Summer Festival, riveste per questa città dal punto di vista turistico, economico e dell’immagine>>.

<<Raggiunto un punto di intesa per quest’anno – prosegue la nota – riteniamo comunque che si debba pensare sin da ora a trovare delle soluzioni permanenti anche per il futuro, in modo da non doverci poi ritrovare fra qualche mese a ridiscutere delle stesse questioni. Qua in Toscana, in città non lontane dalla nostra, abbiamo esempi di manifestazioni dotate di grande storia e tradizione la cui organizzazione non è semplice e necessita di notevoli sforzi logistici: pensiamo ad esempio al Palio di Siena o al Calcio Storico di Firenze. Eppure, in quelle città vengono create le condizioni per far sì che tali eventi siano difesi e valorizzati proprio per il lustro che garantiscono. Chiediamo pertanto che a Lucca possa finalmente avvenire lo stesso: abbiamo la fortuna e il merito di possedere autentiche eccellenze che tutto il mondo ammira e ci invidia: ebbene, facciamo sì che abbiano modo di lavorare nelle migliori condizioni possibili, a cominciare dal mantenimento di quelle location che ne hanno decretato il successo come l’ex campo Balilla. Naturalmente – termina la nota – , come già spiegato pochi giorni fa, siamo pronti anche noi a fornire un contributo in termini di idee per giungere a una soluzione permanente che sappia coniugare la vitalità degli eventi con la salvaguardia del prato dell’ex campo Balilla, convinti del fatto che la tecnologia attuale abbia gli strumenti per coniugare le più disparate esigenze>>.