Evento allo Stellario, aperitivo e cena con Marco Vichi e Don Backy

LUCCA – Evento unico allo Stellario Venerdì 5 Ottobre alle 18, in cui Don Backy parlerà del suo famosissimo libro “Io che miro il tondo” mentre Marco Vichi racconterà del commissario Bordelli e Sandra Tedeschi leggerà alcune pagine dei due libri. Ingresso libero. Ed alle 20,30 al ristorante Mecenate. Dopo la presentazione dei libri di Don Backy e Marco Vichi allo Stellario: a cena con il Commissario Bordelli. Una cena con i piatti delle ricette del Botta, al secolo Ennio Bottarini, ladruncolo di professione e cuoco per hobby. Per antipasti i crostini del botta, poi la zuppa di cipolle, spezzatino “mamma li turchi” e fagioli all’uccelletto con salcicce, e per finire la torta di mele. Il vino? ad una cena di Bordelli non può mancare il vino del Balzini. E a una cena di Bordelli non possono mancare le storie raccontate dagli amici di Bordelli. Marco Vichi e Don Backy anche a cena; costo della serata tutto compreso 30 euro