Eventi: Notte Bianca a Tonfano tra shopping, musica ed animazione

PIETRASANTA – Tonfano in festa per la Notte Bianca. Ci sarà anche il carillon vivente più famoso del mondo per le vie del centro di Marina. Non mancheranno musica, dj set, animazione e spettacoli danzanti, esibizioni live e negozi aperti fino a tarda notte. La Notte Bianca di Tonfano torna giovedì 23 agosto nel cuore della Marina per aprire un finale di stagione che, oltre al tradizionale appuntamento con la Notte Bianca promossa dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Marina Eventi, mette in agenda la festa dei 10 anni dalla realizzazione del pontile in agenda il 15 settembre su cui la neo amministrazione sta lavorando ad una programmazione spettacolare. “E’ un appuntamento – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – a cui non volevamo rinunciare. Insieme ai commercianti e a Marina Eventi abbiamo concordato la data e ci siamo messi subito al lavoro. Sarò a Tonfano, tutta l’amministrazione sarà a Tonfano giovedì sera per godersi questo spettacolo del nostro litorale che deve diventare un appuntamento fisso ogni estate. Ringrazio l’assessore Cosci, gli uffici e Marina Eventi per l’intraprendenza e per essere riusciti, in pochi giorni, ad organizzare un evento così impegnativo”.

La Notte Bianca coinvolgerà tutto il centro di Tonfano dal via Versilia al Pontile passando per Piazza XXIV Maggio e Piazza Amadei. Sono questi i punti caldi della grande festa che mette insieme musica, sport, spettacolo, esibizioni per una lunga serata all’insegna dell’intrattenimento, della convivialità e del divertimento. Grande la curiosità e l’attenzione per il carillon vivente, lo spettacolo itinerante frutto della genialità dell’artista Mauro Grassi ammirato ad XFactor e nel video di Mika e Fedez “Beautiful Disaster” e che proprio negli scorsi giorni era già stato protagonista, a sorpresa, nel centro storico di Pietrasanta. “Gli eventi sono un volano importante per il turismo e lo shopping. L’insediamento a stagione già iniziata non ci ha certo facilitato nel costruire una programmazione. La Notte Bianca è un evento extra rispetto a quello programmato con la gestione commissariale. – spiega Andrea Cosci, Assessore agli Eventi – Il format è quello consolidato tra musica, danza e dj set con cinque postazioni ed altrettanti generi di intrattenimento. Il carillon vivente è l’attrazione suggestiva e magica che abbiamo voluto regalare ai turisti, residenti ed avventori del nostro litorale”.