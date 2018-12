Eventi: “come desideri il tuo 2019?” workshop con l’ipnoterapista Leonardo Lupori

PIETRASANTA – Come desideri il tuo 2019? A Pietrasanta (LU) arriva l’ipnoterapista Leonardo Lupori. Membro dell’associazione americana di ipnosi e ipnoterapista certificato a Los Angeles, Lupori presenta venerdì 14 dicembre, alle ore 17.30, presso la Sala dell’Annunziata del Chiostro di S. Agostino (via S. Agostino, 14), il percorso e gli strumenti adatti a raggiungere gli obiettivi desiderati. La giornata è organizzata dall’Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale. L’ingresso è libero. “Il mio ruolo – spiega Lupori – non è quello di dare consigli, ne di fornire soluzioni ma di aiutare a trovare le risposte dentro noi stessi e di fornire gli strumenti adatti a superare le resistenze al raggiungimento della soluzione desiderata”.

Durante l’incontro si parlerà di ipnosi, del rapporto tra coscienza e subconscio e come creare le strategie per realizzare gli obiettivi desiderati. E’ un laboratorio, non una lezione, durante il quale i partecipanti faranno un percorso che comprende esercizi dedicati alla manifestazione del proprio risultato ideale che potranno essere ripetute, in autonomia, a casa. Per informazioni 347.6554551 oppure 348.3508431.