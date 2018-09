Eventi: autunno tra medioevo, libri e filosofia, tre Festival per Pietrasanta

PIETRASANTA – L’autunno di Pietrasanta tra medioevo e gruppi storici, libri, editoria indipendente e filosofia. Non solo grandi mostre, arte, artigianato ed i musei che rappresentano il volano di richiamo per turisti ed appassionasti da tutto il mondo, Pietrasanta si conferma la città della cultura e della storia, dell’innovazione e dell’originalità. Sono tre i Festival adingresso libero che caratterizzeranno le prossime settimane del centro storico della Piccola Atene organizzate e patrocinate dalla neo amministrazione comunale di Alberto Giovannetti e dall’assessorato al turismo e alla cultura: Pietrasanta Medievale (6 e 7 ottobre) che dopo lo straordinario successo della prima edizione torna la prima settimana di ottobre, il Festival dell’editoria indipendente “Libropolis” (20, 21 e 22 ottobre) con protagoniste una ventina tra le case editrici più originali oltre a presentazioni, anteprime e dibattiti disseminati tra Bar e Caffè del centro e la novità del Festival della Filosofia “Sophia – La Filosofia in Festa” organizzato da rossocarminio e diretto da Alessandro Montefameglio giunto alla terza edizione con i più importanti filosofi italiani.

«Questi sono solo tre dei grandi eventi – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – che qualificheranno l’offerta cultura e di intrattenimento di qualità della nostra città. Si tratta di eventi completamente diversi l’uno dall’altro che hanno l’obiettivo di intercettare ed attirare nel nostro centro storico, in una fase dell’anno considerata di bassa stagione, un pubblico sempre diverso per interessi ed esperienze. Gli eventi hanno inoltre il compito di potenziare la nostra offerta composta dalla proposta del museo dei bozzetti, del museo archeologico e del Museo Barsanti dove si può ammirare dal vivo il primo motore, visitare una delle mostre ospitate tra il Chiostro e la Sala delle Grasce in un contesto mondano, elegante ed affascinante come il centro storico».

Con Pietrasanta Medievale, organizzato dal Comune di Pietrasanta con il coordinamento del Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi, il centro storico è pronto, da sabato 6 a domenica 7 ottobre, a fare un salto nel passato con il mercato medievale, cortei storici, accampamenti e sbandieratori, danze e cavalieri, giochi con il fuoco e pranzi a tema. Punta ad incrementare il numero di visitatori della già fortunata prima edizione Libropolis in programma da venerdì 20 a domenica 22 ottobre nel Chiostro di S. Agostino (presentazioni disseminate anche nei bar con vista su Piazza Duomo). Tra gli ospiti Marcello Foa, Carlo Freccero, Oscar Giannino, Giulio Sapelli, Toni Capuzzo e molti altri (info ed aggiornamenti su www.libropolis.org). Sarà il filosofo Giacomo Marramao ad aprire sabato 18 novembre al Teatro Comunale di Pietrasanta la terza edizione di “Sophia – La Filosofia in Festa” che quest’anno tratta il tema della coscienza. Per consultare il programma della due giorni vai al sito www.festivalsophia.it

