Eventi all’ex Balilla, il centrodestra insiste: “Tavolo di confronto per valorizzare le Mura”

LUCCA – “Ex Campo Balilla, sì ad eventi che valorizzano le mura nel mondo ma rispettando il monumento”. Lo ribadiscono i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra, che prendono nuovamente posizione in merito al dibattito in corso sull’utilizzo dell’ampia area di fronte alla cerchia urbana.

<<La location è ad esempio perfetta per lo svolgimento dei concerti, che hanno un richiamo internazionale perché contribuiscono a mettere in primo piano le nostre mura che rappresentano un unicum da valorizzare e salvaguardare, così come giustamente ha voluto fin da subito sottolineare la soprintendenza ai beni culturali – si legge in una nota -. Ma ribadiamo come al tempo stesso si debbano preventivamente studiare soluzioni in grado di garantire il minor impatto possibile, perché non si può assistere all’indecoroso spettacolo di uno sterrato per diversi mesi l’anno. È quindi necessario aprire un tavolo di confronto avendo come priorità la valorizzazione delle mura così come avviene per i concerti. In merito a Lucca Comics & Games, ad esempio, crediamo che non sia il momento di prendere in giro la città, sostituendo le annunciate opere di mitigazione per alleggerire l’impatto del lungo periodo tra la fine dei concerti e l’inizio del montaggio della tendostruttura, con il recupero del portale della chiesa di S.Andrea. Un recupero che apprezziamo, sia chiaro – conclude il documento dell’opposizione – ma che nulla ha a che vedere con la necessità che il monumento venga salvaguardato tra una manifestazione e l’altra. L’intervento di mitigazione in futuro deve riguardare l’ex Balilla, non altre opere d’arte del territorio>>.