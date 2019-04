Europa Cinema: Giovanni Veronesi a Viareggio per il premio alla carriera

VIAREGGIO – Sarà il regista Giovanni Veronesi ad aggiudicarsi il premio alla carriera di Europa Cinema, venerdì 19 aprile (alle 18), alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (ingresso libero). L’evento chiude la manifestazione viareggina del Lucca Film Festival e Europa Cinema che si è svolta dal 13 al 19 in vari luoghi della città.

Durante la serata – condotta da Alessandro Romanini, Annalisa Bugliani e Giulio Marlia – si ripercorrerà la sua carriera cinematografica.

Giovanni Veronesi ha scritto sceneggiature per Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, facendo anche qualche cameo nei film che sceneggiava per loro, prima di raggiungere il successo come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d’amore, Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso e Manuale d’amore 3.

Dal giugno 2014 conduce su Radio 2, insieme a Massimo Cervelli, il programma Non è un paese per giovani. Nel dicembre 2017 Veronesi ha girato Moschettieri del re, un’avventurosa commedia che vede come protagonisti la leggendaria banda di moschettieri, D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos.

Il programma viareggino del Lucca Film Festival e Europa Cinema si terrà fino al 19 aprile ed è interamente dedicato ai diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti di genere. Un calendario di appuntamenti organizzati dal Comune di Viareggio e dal Robert F. Kennedy Human Rights Italia e curati dalla regista Barbara Cupisti, con la collaborazione del cinema Eden, della Fondazione Festival Pucciniano, di Arci Lucca Versilia e Fidapa Versilia e il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e di ICare srl, mentre i dibattiti sono curati dalla giornalista Ilaria Bonuccelli. Il festival si svolgerà al cinema Eden (tra i sostenitori del festival) e alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani.

La rassegna presenterà film e documentari sia italiani che internazionali che indagano il ruolo della donna nella promozione dei diritti umani. Eventi collaterali saranno dedicati agli approfondimenti su tali tematiche. Una particolare attenzione verrà inoltre data alla relazione tra i diritti umani in Europa e negli Stati Uniti, facendo di Viareggio un ponte ideale tra le due realtà. Tra gli ospiti il regista Giovanni Veronesi, che terrà un incontro pubblico (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea il 19 aprile,) con Alessandro Romanini, Annalisa Bugliani e Giulio Marlia, dove si ripercorrerà la sua carriera cinematografica e riceverà il premio alla carriera.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e concerti – spaziando dal cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai imposto diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.

Il Robert F. Kennedy Human Rights Italia, capitolo italiano del Robert F. Kennedy Human Rights, fondato dalla famiglia Kennedy all’indomani della morte del Senatore Robert Francis Kennedy avvenuta il 6 giugno del 1968, è attivo in Italia dal 2005 per portare avanti l’eredità morale del Senatore attraverso progetti di educazione e sensibilizzazione ai diritti umani.