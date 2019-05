“Eureka! Funziona!”: a Palazzo Bernardini la finale territoriale con 200 bambini attesi

LUCCA – Eureka! Funziona! Giunge al termine anche quest’anno, per la quinta edizione a livello nazionale, il concorso indetto da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR ed organizzato a Lucca dal progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” cui aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec), con il supporto di Confindustria Toscana Nord.

Circa 500 bambini, provenienti da 16 scuole di tutto il territorio provinciale, hanno ideato e realizzato un giocattolo, lavorando a gruppi, in base al kit consegnato gratuitamente a scuola, quest’anno dedicato al tema del magnetismo. Ma sono solo 9 i giocattoli arrivati alla finale provinciale: li presenteranno i loro giovani inventori giovedì 2 maggio a partire dalle 9 a Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord Lucca.

La giuria che valuterà le invenzioni ludiche sarà composta, oltre che dal presidente del progetto LU.ME. Emilio Iavazzo, anche da Mario Pardini, presidente di Lucca Crea, e da Anna Benedetto, giornalista e blogger.

Ecco chi sono i finalisti. Per le classi terze: “Gru Gancio di fuoco” della scuola di Piano di Mommio, “Robottino della felicità” della scuola di Camigliano, “Go Fish” della scuola di Segromigno in Monte.

Per le classi quarte: “Acchiappa caramelle” della scuola di Capannori, “Riciclo 3000” della scuola di Capezzano Pianore, “L’alveare attraente” della scuola di Piano del Quercione.

Per le classi quinte: “Calci magnetici” della scuola di Capezzano Pianore, “Animali salterelli” della scuola di Lunata e “Il labirinto stagionato” della scuola di S. Lorenzo a Vaccoli.

Mentre per le terze e quarte ci sono in palio premi in materiali didattici, le classi quinte concorrono anche per partecipare alla finale nazionale del concorso.