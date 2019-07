Estensione agevolazioni e rimodulazioni tariffe per i servizi scolastici

CAMAIORE – La Giunta comunale ha deliberato un piano di rimodulazione delle tariffe per i servizi scolastici (mensa, trasporto e nidi d’infanzia) che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2019-2020. Il gettito delle tariffe rimarrà sostanzialmente invariate, ma sono state inserite misure a sostegno delle famiglie più bisognose. A un adeguamento ISTAT della fascia più alta (si passa ad esempio dai 3,90 € ai 4,30 € a pasto per gli ISEE oltre i 14.000,00 €, cifra tuttora tra le più basse in Versilia) corrisponderà un’estensione della fascia di esenzione totale da 4.500,00 € di ISEE a 6.500,00 €. Ulteriore vantaggio è l’introduzione di una riduzione del 25% sulla retta per il famiglie con ISEE superiore a 14.000,00 € (soglia che scende a 12.000,00 € per il servizio mensa) che hanno un secondo o un terzo figlio iscritto allo stesso ciclo scolastico.