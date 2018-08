EstateCinema: ultima settimana di programmazione tra prime visioni ed esclusive

LUCCA – Ultima settimana di programmazione per la rassegna estiva cinematografica nel parco di Villa Bottini. Dopo il grande successo riscosso dalle prime visioni e dalle riproposte dei migliori film della stagione appena trascorsa, EstatecinemA si avvia alla conclusione della 37° edizione proponendo in esclusiva alcune prime visioni. Molto atteso il nuovo film della Disney “Ritorno a bosco 100 acri”, in uscita per Lucca in esclusiva solo nel parco di Villa Bottini il 1-2-5 settembre alle ore 21.30. La storia vede protagonista Christopher Robin, ormai adulto, creatore dei personaggi del bosco 100 acri, Winnie Pooh, Tigro, Pimpi, ritrovarsi con i suoi amici di un’infanzia ormai lontana. Per un evento particolare gli animali saranno costretti ad abbandonare il loro ambiente alla ricerca di Christopher e si troveranno catapultati nella Londra di oggi. Un film emozionante e divertente, adatto a grandi e piccini. Il cinema francese, grande protagonista del mese di agosto, è ancora presente con due prime visioni. Giovedì 30 agosto “Montparnasse – femminile singolare”, presentato nelle sezioni del Festival di Cannes 2017, segue il rientro a Parigi di una ragazza rimasta fuori dalla sua città per un lungo periodo e le difficoltà a reintegrarsi in quella che ritiene una realtà a lei ostile. Completano gli ultimi giorni di programmazione i film campioni dell’inverno “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, martedì 28 agosto, “La forma dell’acqua”, venerdì 31 agosto, ed il blockbuster dell’estate “Antman and the wasp”, mercoledì 29 agosto. Inizio spettacoli tutti i giorni ore 21.30. Info e dettagli su www.luccacinema.it e social facebook e instagram Luccacinema.