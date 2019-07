Estatecinema a Villa Bottini: il programma di Agosto

LUCCA – Grande successo per l’estate al cinema che vede questa estate impegnata con il progetto speciale Moviement con uscite di prima visione anche block-buster. Titoli che hanno in trovato spazio anche nell’arena estiva di Villa Bottini ed altri ancora lo troveranno nel programma di agosto. Il calendario delle proiezioni prevede il mercoledì film per ragazzi e famiglie con le proposte di “Aladdin”, “Toy story 4”, la prima visione de “Il re leone”, proposto il 21 agosto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.

Per il panorama italiano, riproposti “Il traditore”, “Domani è un altro giorno”, con Marco Giallini e Valerio Mastandrea, “Non ci resta che il crimine”, una delle migliori commedie dell’inverno, ma anche la prima visione del nuovo film di Pupi Avati “Il signor diavolo”, l’anteprima della commedia “Genitori quasi perfetti” e il film per ragazzi tratto dall’omonimo bestseller “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Block-buster come “Spiderman: far from home”, “Men in black international”, “Serenity: l’isola dell’inganno” si alternano nell’arco delle settimane di agosto ed inizio settembre. Tornano anche i film musicali “Bohemian rhapsody”, “Rocketman”, “A star is born” e sarà proposto ad inizio settembre l’esclusivo anime “City hunter: private eyes”. Esclusiva anteprima dell’ultimo film di Park Chon Wook “Mademoiselle”, presentato al Festival di Cannes ed in arrivo nelle sale soltanto adesso. Le proiezioni si svolgeranno fino all’8 settembre nel parco di Villa Bottini con inizio ogni sera alle ore 21.30. Info e dettagli su www.luccacinema.it o sui social facebook e instagram Luccacinema.