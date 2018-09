‘Estate Sicura’: un’altra settimana di controlli dei carabinieri per la sicurezza della Garfagnana

GARFAGNANA – Nell’ambito della consueta operazione “estate sicura”, il Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo Garfagnana ha reiterato le attività di controllo, svolte su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle nel periodo compreso tra la fine di agosto e la giornata di ieri 07 settembre, per la prevenzione e il contrasto dei reati in genere.

Sotto stretta osservazione il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguiti accurati controlli sulle principali vie di comunicazione e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

In particolare nella giornata di ieri è stato predisposto un servizio a largo raggio, con la partecipazione di tutte le articolazioni della Compagnia, che nell’arco di questo lungo periodo di impegno operativo, ha impiegato un elevato numero di pattuglie e di militari.

Le verifiche compiute hanno consentito di:

– sottoporre a controllo numerosi mezzi e altrettante persone;

– elevare n. 26 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada;

– eseguire molti controlli con l’etilometro e accertare n. 6 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui n. 3 di natura penale poiché con tasso alcolico superiore a 1,50 g/l, con conseguente denuncia in stato di libertà all’A.G. dei trasgressori e n. 3 di natura amministrativa poiché con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l,

– il ritiro di n. 7 patenti di guida e di n. 1 carta di circolazione per le suddette violazione;

Nello specifico i militari del Nucleo Radiomobile hanno:

– deferito in stato di libertà all’A.G. per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, un uomo 46enne della provincia di Forlì, in transito a Gramolazzo e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il medesimo è stato anche segnalato alla autorità amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale essendo stato trovato in possesso anche di uno spinello con dell’hashish;

– segnalato alla competente autorità amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale n. 3 persone, tutte originarie della Garfagnana e di un’età compresa tra i 28 e 40 anni, controllate a Borgo a Mozzano e trovate in possesso di 0,5 grammi di cocaina, 1,3 grammi di eroina e 3,3 grammi d marjuana.

Infine i militari del Nucleo Operativo hanno:

– deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo 42enne di Castelnuovo di Garfagnana, controllato nei pressi della propria abitazione e trovato in possesso di quasi 60 grammi di sostanza stupefacente tipo marjuana;

– deferito in stato di libertà all’A.G. per produzione di sostanze stupefacenti due persone conviventi, un giovane 23enne di Castelnuovo Garfagnana e una donna 33enne di Barga, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di n. 2 piante di canapa indiana, alte circa 70 cm l’una e del peso complessivo di circa 75 grammi, coltivate in vasi sul terrazzo della loro abitazione di Barga.