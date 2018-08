‘Estate Sicura’: proseguono i controlli dei carabinieri, nel mirino la sicurezza stradale e i reati contro il patrimonio

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Castelnuovo Garfagnana, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.

In particolare, nella giornata di oggi, sono stati eseguiti mirati controlli sulle principali arterie stradali nonché sono stati sottoposti a verifiche parchi, Stazioni Ferroviarie, esercizi pubblici e luoghi di aggregazione.

L’attività è stata condotta da una dozzina di pattuglie, supportate da n. 2 unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa San Rossore. I militari hanno controllato diversi mezzi e identificato altrettante persone.

Nello specifico, il Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Castelnuovo Garfagnana, ha eseguito numerose verifiche con l’etilometro in dotazione con il seguente esito: deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un cittadino italiano 49 enne di Vicenza, fermato questa notte sulla SS 12 a Chifenti alla guida dell’autocarro di proprietà e sottoposto a controllo con l’etilometro, al termine del quale è risultato avere un tasso alcolico di 2,34 g/l. La patente di guida è stata ritirata con la decurtazione n. 10 punti, inoltre il mezzo è stato sottoposto a sequestrato per la confisca.

Infine, il Nucleo Operativo della Compagnia CC di Castelnuovo Garfagnana, ha svolto alcuni controlli mirati per prevenire e reprime l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’ausilio delle pattuglie delle Stazioni CC di Gallicano e Bagni di Lucca e dei CC Cinofili con il seguente esito: deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 50enne di origine straniera residente a Gallicano. Il soggetto, fermato nei pressi della sua abitazione, a seguito di un accurato controllo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di quasi 1 grammo, di un pezzo di hashish di quasi 5 grammi, nonché di un bilancino di precisione.