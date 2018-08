‘Estate Sicura’: prosegue l’attività dei carabinieri in Media Valle e Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Castelnuovo Garfagnana, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.

In particolare, dallo scorso fine settimana fino ad oggi, sono stati attuati servizi di controllo del territorio con numerose pattuglie, anche in occasione delle diverse manifestazioni svoltesi, che hanno richiamato un elevato numero di persone e di turisti.

Nel complesso, l’attività istituzionale, che ha visto l’impiego di oltre 130 pattuglie, ha consentito di sottoporre a controllo molti esercizi pubblici e/o luoghi di aggregazione e un cospicuo numero di autoveicoli/motocicli, con l’identificazione di altrettante persone, tra le quali tutte quelle sottoposte a misure di sicurezza e/o arresti/detenzione domiciliari. In totale sono state elevate nr. 15 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie e ritirate nr. 2 patenti di guida e n. 1 carta di circolazione.

Nello specifico, nel corso delle suddette attività, la notte del 18 u.s., il Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Castelnuovo Garfagnana, ha eseguito numerose verifiche con l’etilometro in dotazione con il seguente esito:

– deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un cittadino italiano 53 enne di Castelnuovo Garfagnana, fermato in Castelnuovo Garfagnana alla guida dell’autovettura di proprietà e sottoposto a controllo con l’etilometro, al termine del quale è risultato avere un tasso alcolico di 0,87 g/l. La patente di guida è stata ritirata e sono stati decurtati n. 10 punti;

– sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso compreso tra 0 e 0,5 g/l, una ragazza 19enne di Molazzana, fermata in località Fobbia alla guida dell’autovettura di proprietà e sottoposta a controllo con l’etilometro, al termine del quale è risultata avere un tasso alcolico di 0,46 g/l. Sono stati decurtati n. 5 punti dalla patente di guida;

– sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, un ragazzo 20enne di Coreglia A., fermato in località Fobbia alla guida dell’autovettura di proprietà e sottoposto a controllo con l’etilometro, al termine del quale è risultato avere un tasso alcolico di 0,71 g/l. La patente di guida è stata ritirata e sono stati decurtati n. 10 punti.