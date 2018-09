‘Estate Sicura’: i carabinieri arrestano uno spacciatore a Borgo a Mozzano

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Castelnuovo Garfagnana, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”.

Nella giornata di ieri 10 settembre è stato predisposto un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere, attuato con 15 pattuglie di tutte le articolazioni della Compagnia. Sotto stretta osservazione il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La Stazione di Borgo a Mozzano, nel corso dei suddetti controlli, ha tratto in arresto S.B., 31enne italiano di Barga, disoccupato e con precedenti di polizia, accusato di detenzione di arma clandestina poiché avente matricola abrasa, detenzione abusiva di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto, durante un controllo alla circolazione stradale, palesava un atteggiamento sospetto che consigliava agli operanti un controllo ancora più approfondito che, infatti, consentiva di rinvenire, all’interno dell’autovettura, grammi 0,80 sostanza stupefacente tipo Marjuana.

In considerazione di quanto accertato i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione della persona rinvenendo oltre a diversi pezzi di stupefacente tipo hashish, per un peso complessivo di gr. 3, ulteriori 2 grammi di marjuana, una pistola semiautomatica di fabbricazione straniera con matricola abrasa oltre a 11 proiettili illegalmente detenuti. L’Arma, le munizioni e la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro.

Sulla scorta di quanto accertato i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato della persona che è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa del rito per direttissima in programma per la mattinata odierna.

A seguito dell’udienza di convalida il giovane è stato condannato alla pena di un anno e due 2 mesi e 3mila 200 euro di multa. Il giudice disponeva la liberazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.