‘Estate Sicura’: controlli straordinari dei carabinieri ai campi nomadi di via delle Tagliate e della Scogliera

LUCCA – I carabinieri del Comando provinciale di Lucca hanno effettuato un controllo straordinario dei campi nomadi sia in via delle Tagliate sia in via della Scogliera. Assieme ai militari del Comando lucchese, anche quelli dei Nas, del Battaglione Toscana e del Gruppo forestale, nonché le Unità cinofile e antiesplosivo, coadiuvati da un elicottero dei carabinieri di Pisa, che ha sorvolato la zona interessata dai controlli.

I militari dell’Arma hanno identificato numerose persone sia di nazionalità italiana, sia di nazionalità rumena, che vivono nei campi nomadi oggetto dei controlli o che vi si trovavano ‘in visita’. Durante i controlli una persona è stata denunciata per ricettazione, in quanto è stata trovata in possesso di tre motoseghe che, secondo gli investigatori, sono provento di furto.

Inoltre sono state elevate delle sanzioni per la presenza di animali senza il microchip di identificazione e per la presenza di rifiuti speciali non smaltiti secondo la normativa vigente.