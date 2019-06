Estate alla Cittadella del Carnevale di Viareggio: il programma degli eventi di luglio e agosto

VIAREGGIO – Serate di spettacolo e divertimento, mostre, percorsi museali e laboratori della cartapesta alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, dal 13 luglio al 17 agosto. La Fondazione Carnevale svela il programma degli eventi estivi nella fabbrica del divertimento. Quattro appuntamenti carnevaleschi, uno celebrativo del centenario del Negroni con omaggio a Burlamacco e due occasioni di divertimento con Escape Room a tema Carnevale, tutti a ingresso libero.

LA MAGIA DI AQUILONI, MONGOLFIERE E FALCHI

SABATO 13 LUGLIO ore 20,30

Il mondo degli aquiloni sbarca nella fabbrica del Carnevale per una serata magica, dall’atmosfera unica ed emozionante per grandi e bambini. Leggerezza e sostenibilità ambientale sono gli elementi di un gioco che ha affascinato intere generazioni e che i ragazzi d’oggi potranno riscoprire, non solo ammirando le opere realizzate da mani esperte, ma anche creando il proprio aquilone nei laboratori che per l’occasione saranno allestiti in Cittadella. Niente tecnologia, per una volta, ma manualità, divertimento e creatività.

ESCAPE ROOM DI CARNEVALE

VENERDI 19 LUGLIO e SABATO 3 AGOSTO ore 19

Aria di gioco e di mistero in Cittadella. Quiz, puzzle, enigmi e tanto altro per due appuntamenti con l’Escape room dedicata al Carnevale di Viareggio. Una divertente “corsa contro il tempo” per risolvere i giochi, non virtuali, e liberare la fantasia del Carnevale. Un modo per mettersi alla prova e interagire con i colori e le immagini delle opere allegoriche del passato. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio e sabato 3 agosto dalle ore 19 (ingresso libero), presso l’Espace Gilbert, hangar 16. A realizzare il laboratorio creativo è la K-production, associazione sportiva e culturale che si occupa di teatro, circo, scienza e sport. Il progetto è di Claudia Sodini (K-production) in collaborazione con Filippo Evangelisti.

FESTA PER IL CENTENARIO DEL COCKTAIL NEGRONI

VENERDI 19 LUGLIO ore 21

Grande festa per i cento anni del Cocktail Negroni. Una serata di musica, arte, divertimento ed eccellenze del gusto in compagnia del Club del Negroni che presenterà in anteprima ed in esclusiva uno speciale Negroni del Centenario dal nome Burlamacco oltre alle sue specialità e alle sue varianti del cocktail (peperoncino, miele, tartufo. etc) che lo hanno reso famoso con migliaia di soci in tutto il mondo. In mostra le opere del vignettista Giuliano Rossetti.

STELLE DI CARNEVALE

SABATO 27 LUGLIO e SABATO 10 AGOSTO ore 21

La Cittadella indossa i colori del Carnevale e per due sere ci fa rivivere l’atmosfera unica e coinvolgente della festa più amata. In piazza Burlamacco, al centro della Cittadella, saranno di nuovo protagonisti i nove carri di prima categoria e i cinque di seconda categoria, che hanno partecipato ai Corsi Mascherati del Carnevale 2019. Musica, luci e balli con le maschere delle coreografie dei carri che riproporranno le colonne sonore e i balli ammirati alle sfilate sui Viali a Mare. I due eventi inizieranno già alle ore 20 con l’apertura eccezionale dei Musei e l’Espace Gilbert, mentre artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e trampolieri animeranno la piazza accogliendo il pubblico. Sarà possibile anche scoprire l’arte della cartapesta cimentandosi nei laboratori sulla materia prima di Burlamacco. I classici squilli di tromba del maestro Orselli e l’inno del Carnevale di Sadun Maffei apriranno le danze. Dalle ore 23 fino a tarda notte piazza Burlamacco diventerà un grande disco village con Zibaldone di Carnevale, musica e DjSet a cura dei migliori Dj della Versilia. Sabato 27 luglio super guest Dj Full Time Riccardo Cioni, sabato 10 agosto in consolle Dj Paola Pol e Mancio Dj.

LA NOTTE DEI BOZZETTI

SABATO 17 AGOSTO ore 21

Sul palcoscenico saranno protagonisti gli artisti del Carnevale che sveleranno al pubblico i soggetti pensati per le costruzioni che vedremo sfilare dal 1 al 25 febbraio. Non sarà una presentazione classica, ma una grande festa di spettacolo. Ogni artista illustrerà il proprio progetto con balletti, musiche, scenette, video. Quant’altro la fantasia e la creatività gli potrà suggerire per stupire e coinvolgere il pubblico.

MUSEI DEL CARNEVALE VISITE GUIDATE E LABORATORI

I Musei del Carnevale, con i sui spazi rinnovati, si arricchiscono di opere, che accolgono il visitatore all’ingresso. Si tratta delle suggestive sculture della collezione “La commedia dell’arte” di Gilbert Lebigre e Corinne Roger. Per tutte l’estate i Musei restano aperti al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle ore 9 alle ore 13 e il sabato anche dalle ore 15 alle ore 19. Venti appuntamenti in agenda tra visite guidate e laboratori della cartapesta per scoprire l’arte del Carnevale, la sua storia e le due tradizioni.