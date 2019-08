Estate al Forte 2019: in Piazza Garibaldi 100 musicisti della Kreisjugendmusickkapelle di Biberach

FORTE DEI MARMI – La stagione turistica settembrina a Forte dei Marmi non poteva iniziare in modo migliore con le belle melodie classiche di cento giovani musicisti dell’orchestra proveniente dal sud della Germania e più precisamente da Biberach che il 1 di settembre alle ore 17.00, terranno un concerto in piazza Garibaldi, ad ingresso libero, all’interno del cartellone Estate al Forte 2019, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo.

La Kreisjugendmusikkapelle Biberach, questa è la denominazione in lingua tedesca della numerosa ensemble giovanile che va dai 16 ai 24 anni, sarà diretta dal Maestro Thomas Zinser che ha studiato tromba a Monaco di Baviera e si è perfezionato negli Stati Uniti. L’orchestra di strumenti a fiato è nata nel 1977 per promuovere la musica tradizionale della provincia di provenienza. Il gruppo è divenuto simbolo del territorio di Biberach per le sue capacità musicali ed ha raggiunto ottimi risultati nei concorsi nazionali e internazionali. Molti musicisti sono diventati insegnanti di musica e direttori d’orchestra nelle istituzioni locali e regionali. Il gruppo tiene concerti in tutta Europa con un ampio repertorio che va dalla musica tradizionale tedesca a quella classica con musiche di Wagner, Bernstein, Tschaikowsky e Beethoven fino alla musica moderna e colonne sonore di musical.