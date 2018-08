“Estate al Forte 2018”: ecco tutti gli appuntamento dell’ultima settimana

FORTE DEI MARMI – Ultima settimana di agosto del calendario “Estate al Forte 2018” organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Forte dei Marmi. Da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre, da non perdere l’ultimo giorno (27 agosto) per visitare la bellissima mostra “Altro come Possibilità” di Emanuele Giannelli, e naturalmente gli storici festeggiamenti del Patrono Sant’Ermete, lunedì 27, dalle ore 21.00 con il Corteo Storico Religioso per le vie del centro e la tradizionale focata in Piazza Garibaldi, al termine della quale si svolgerà lo spettacolo della Banda La Marinara e l’esibizione degli sbandieratori, per concludere poi, con la Tombola di Sant’Ermete; martedì 28 sarà la giornata dedicata alla celebre fiera con la partecipazione di numerosi stand e lo spettacolo pirotecnico sul Pontile alle ore 22.00.

Imperdibile anche l’inaugurazione sabato 1 settembre al Fortino della seconda edizione della mostra collettiva “Forte Week Design”, progetto giovane e dal grande richiamo mediatico. Continuano anche i laboratori e le animazioni per bambini, questa settimana in particolare si terrà venerdì 31 agosto, in Pineta Tarabella lo spettacolo finale dei bambini dei centri estivi Forte Campus 2018 che si esibiranno in un musical con canzoni anche in inglese. Sempre nello stesso giorno, si svolgerà anche il Torneo di burraco di beneficienza a Villa Bertelli organizzato dalla delegazione di Pisa del sovrano militare ordine di Malta e patrocinato dall’Amministrazione comunale. Proseguono anche i progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale organizzati dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi, sabato 1 e domenica 2 settembre con la mostra mercato di lavori creativi realizzati con materiale riciclato “Riusami Fortemente” a cura dell’Associazione Rilax.

Tutti gli appuntamenti in cartellone dal 27 agosto al 2 settembre:

ANIMAZIONE E LABORATORI BAMBINI:

VITTORIA APUANA

Mercoledì 29 e Domenica 2 settembre al Parco Sabin in Via Matteotti dalle 10.30 alle 12.00

“FANTASIE AL PARCO”

Animazione a cura del Centro di aggregazione giovanile “Il Mandala”

Principesse, maghi, pirati e i personaggi dei cartoni animati più amati delizieranno i più piccoli con attività di gioco e intrattenimento. Temi e attività sempre diverse tra divertimento e fantasia.

Venerdì 31 agosto dalle 10.00 alle 12.00 al parco giochi Salvo d’Acquisto a Vittoria Apuana e dalle 18.00 alle 20.00 al Parco Sabin in Via Matteotti

“LABORATORI DI PIGNA BELLA”

Laboratori teatrali per bambini a cura dell’Associazione culturale Nadir

Attività artistiche, artigianali e creative attraverso l’utilizzo e il riciclo di diversi materiali come creta, stoffa, carta e pittura dove i bambini realizzano, divertendosi, oggetti originali e unici, nel rispetto del nostro ambiente

PIAZZA MARCONI

Giovedì 30 agosto dalle 18.30

“LE MAGIE DEL PENNELLO”

Laboratori gratuiti per bambini offerti dal parco giochi di Piazza Marconi

FESTEGGIAMENTI SANT’ERMETE

Lunedì 27 agosto ore 21.00

“CORTEO STORICO RELIGIOSO E FOCATA”

Due consueti eventi della tradizione di Sant’Ermete collegati in un’unica giornata: si comincerà, infatti dalle ore 21.00 con il Corteo Storico Religioso che, partendo da Piazza Dante, porterà il Santo Patrono, attraversando le vie del centro, alla chiesa di Sant’Ermete.

A seguire alle ore 22.15 si terrà la tradizionale focata in Piazza Garibaldi, al termine della quale si svolgerà lo spettacolo della Banda La Marinara e l’esibizione degli sbandieratori della Contrada Ponte, Lucertola e Cervia. Saranno presenti anche animazioni per bambini sia durante l’attesa per la focata sia successivamente per la tradizionale Tombola di Sant’Ermete.

Martedì 28 agosto

FIERA DI SANT’ERMETE giornata nella quale la festa del Santo Patrono raggiungerà il suo apice, sarà allestita per le vie del centro la storica fiera mercato con numerosi stand dalle ore 7.00 alle ore 24.00; alle ore 18.30 si svolgerà la Santa Messa solenne presso la Chiesa di Sant’Ermete e per concludere l’immancabile appuntamento con lo spettacolo pirotecnico sul Pontile alle ore 22.00.

VILLA BERTELLI

Venerdì 31 agosto ore 17.00

“TORNEO DI BURRACO DI BENEFICIENZA”

Organizzato dalla delegazione di Pisa del sovrano militare ordine di Malta con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, finalizzato alla raccolta fondi per le opere caritative della delegazione.

SPETTACOLI PINETA TARABELLA ore 21.15

Venerdì 31 agosto ore 21.00

“FORTE CAMPUS 2018 – IL MUSICAL”

Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la cooperativa Open Service e British School Versilia.

Spettacolo finale dei bambini dei centri estivi Forte Campus 2018 che si esibiranno con una serie di canzoni in italiano e in inglese. L’esibizione inizierà con un coro di tutti i bambini, a cui seguiranno due canzoni eseguite dai più piccoli della scuola dell’infanzia e altri brani cantati dai bambini delle primarie e delle secondarie di primo grado con l’aggiunta di parti recitate scritte in parte da loro. Al termine dello spettacolo saranno consegnati gli attestati di partecipazione della British School Versilia. Ingresso libero.

PIAZZA DANTE

Sabato 1 e domenica 2 settembre

“RIUSAMI FORTEMENTE”

A cura dell’Associazione Rilax nell’ambito della serie di progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale organizzati dall’Ufficio Eventi, dal Servizio Ambiente SGA e dall’Ufficio OTD del Comune di Forte dei Marmi. Mostra mercato di lavori creativi realizzati con materiale riciclato all’interno della quale saranno realizzati laboratori per bambini.

MOSTRE IN CORSO:

FORTINO

Da sabato 1 settembre a domenica 9 settembre

“FORTE WEEK DESIGN”

Seconda edizione della mostra patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi, quest’anno dedicata alla figura dell’Avvocato Gianni Agnelli. Diversi i product designers che presenteranno i propri progetti presso il Fortino, nel cuore di Forte dei Marmi, interpretando a loro modo un personaggio che ha segnato anche la storia di Forte dei Marmi e della Versilia, l’Avvocato Gianni Agnelli. L’evento è promosso da Patrizia Grigolini e Veronica Cherubini, titolari de “Il Forte Arte”, ideato dall’Artista Daniele Basso, curato da Francesco Tursini, Amministratore Unico di The Interior Design e della galleria Hysteria Art e da GlocalDesign. La manifestazione si riconferma un momento esclusivo in un territorio ricco di attrattive, un appuntamento periodico di grande richiamo mediatico e di pubblico, nazionale ed internazionale, così come punto di riferimento globale per il settore del Design..

PIAZZA GARIBALDI E VIA CARDUCCI

Da sabato 30 giugno a domenica 30 settembre

“FRAMMENTI LAPIDARIUM”

Mostra personale dell’artista messicano Gustavo Aceves

CASA MUSEO UGO GUIDI

Da domenica 19 a venerdì 31 agosto – “1° PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE ARTURO DAZZI” – a cura di As Art Magazine – aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00. Martedì chiuso o su prenotazione.

Da domenica 2 a venerdì 21 settembre – “NEL SEGNO DI MICHELANGELO” mostra collettiva a cura di Lodovico Gierut – aperta su prenotazione

Il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi in collaborazione con il Comitato Archivio Artistico Documentario Gierut ospita la mostra “Nel Segno di Michelangelo” con la partecipazione di 50 artisti nazionali ed internazionali che hanno creato opere con l’intento di omaggiare i 500 anni della venuta di Michelangelo in Versilia. Per l’occasione sarà esposto al Museo la copia del calco del volto della Madonna, appartenente alla Pietà di Michelangelo esposta in Vaticano. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, della Regione Toscana e dei comuni della Versilia Storica che celebrano i 500 anni di Michelangelo in Versilia, è in esposizione al Museo Ugo Guidi e al Logos Hotel, e viene inaugurata domenica 2 settembre alle ore 18:00 al MUG con introduzione di Eugenio Giani, presidente Consiglio Regione Toscana, un rappresentante del Comune di Forte dei Marmi, Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei.

VILLA BERTELLI

Da venerdì 20 luglio a domenica 30 settembre

“IL RACCONTO DELLA PITTURA – l’arte a San Pietroburgo dalle avanguardie degli anni 20 fino agli 40”

ALTRI EVENTI

Mostra in corso

“MARGUTTIANA ARTE” in Via Pascoli

MERCATI

Mercato Antiquariato Piazza Dante: ogni secondo fine settimana del mese

Mercato Piazza Marconi

Mercato settimanale: ogni mercoledì mattina

Mercato domenicale: fino al 28 ottobre 2018

Mercato Piazza Donatori di organi: ogni mercoledì mattina

Mercato Vittoria Apuana dal primo venerdì di giugno all’ultimo di settembre

Mercato Donne in Campo: Piazza Donatori di Organi: I e III (ed eventuale IV) domenica del mese, dalle 8:30 alle 11:30.

Vittoria Apuana II e IV domenica del mese dalle 8:30 alle 13:00

EVENTI SPORTIVI

Yachting Club Versilia

Sabato 1 e domenica 2 Settembre

Regata Nazionale Catamarani Classe A

Terza prova del campionato nazionale 2018

Levigliani

Antro del Corchia da domenica 1 luglio al 16 settembre, tutti i giorni

Miniere d’ argento vivo da lunedì 16 luglio a domenica 9 settembre tutti i giorni