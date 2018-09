‘Essere Donna Oggi’: a Gallicano il 14 ottobre la terza edizione del premio di ‘Tra le righe libri’

GALLICANO – Essere Donna Oggi non è più solamente un premio letterario dedicato all’universo femminile, e non racconta più solamente la violenza di genere nelle sue forme più tragiche e terribili. La terza edizione – che si terrà a Gallicano (Lucca) domenica 14 ottobre – infatti si offre come evento di incontro e di confronto di storie, di esperienze e di momenti raccontati non più da un solo angolo di visuale. L’evento riprende il filo del discorso idealmente da una data importante: dall’8 marzo 2018 ovvero quando è stato presentato il “Decalogo contro la violenza alle donne” redatto dal Laboratorio di genere di ISI Barga in collaborazione con l’Associazione “Non ti scordar di te”, con l’Associazione “La Luna onlus” di Lucca e la Dott.ssa Marta Bonetti. Un Decalogo che Essere Donna Oggi ha voluto fortemente, che è stato poi tradotto in 10 lingue, stampato e diffuso in migliaia di copie per poter arrivare a tutte e tutti.

Durante la giornata non mancherà la presentazione dell’antologia con i racconti e le poesie finaliste, così come la presentazione dei volumi editi giunti in finale, con l’attenzione che si sposta sul ruolo e la presenza della donna nella società contemporanea. Dunque cosa significa veramente “Essere Donna Oggi”.

Per il terzo anno l’amministrazione comunale di Gallicano – con il sindaco David Saisi e l’assessore Serena Da Prato – impegnano la cittadinanza della valle del Serchio ad una riflessione, accogliendo scrittrici e scrittori provenienti da tutta Italia.

L’edizione 2018 sarà inaugurata alle ore 15,30 presso la Panchina rossa, poi proseguirà alla sala del Ciaf in piazza San Giovanni. Tra gli ospiti l’incontro con la Fondazione Kennedy Europe, che vedrà l’intervento di Marialina Marcucci.

Seguirà poi l’intervento della giornalista Ilaria Bonuccelli del Tirreno, da anni impegnata sui temi di genere.

Si terrà poi la presentazione dell’antologia con i finalisti Laura Calderini, Viviana Roveda, Floreana Nativo, Primetta Suffredini, Maria Lia Ciconte, Luisa Lippi, Deborah Magnani, Marco Bonini, Giuliana Ricci, Rita Gatta, Anna Martinenghi, Chiara Donati. Nell’antologia è stata inserita la tesina di Vanessa Simonini, dal titolo “La donna di oggi e di ieri”, discussa alla maturità dell’anno scolastico 2007-2008.

Poi sarà la volta della cinquina dei libri editi.

A consegnare i premi saranno Marialina Marcucci e Ilaria Bonuccelli, che rappresentano l’impegno di essere donna oggi, con professionalità, partecipazione e impegno culturale. Nel 2016 a consegnare i premi furono Giuliana Sgrena ed Alessia Sorgato, nel 2017 Nadia Muscialini.

Il concorso letterario “Essere Donna Oggi” nasce per “vivere” e animarsi nelle scuole, tra i banchi degli alunni, con il preciso scopo di mettere in condizione gli adolescenti di avere tutti gli strumenti utili al fine di creare rispetto ed eguaglianza.

Promotrice del Premio “Essere Donna oggi” è l’Amministrazione Comunale di Gallicano, con l’Associazione L’Aringo, con la partecipazione della Regione Toscana, ufficio Pari opportunità, Provincia di Lucca, Unione dei Comuni della Garfagnana e la casa editrice Tralerighe.

Il Comune di Gallicano ha istituito questo premio letterario con un duplice scopo, valorizzare la letteratura al femminile e stimolare la produzione di testi legati alla narrazione di genere. Entrambi costituiscono un punto di partenza per un percorso che il Comune intende perseguire a vari livelli sull’uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani e anche per onorare la memoria di Vanessa, una giovane concittadina vittima di un crudele femminicidio avvenuto nel 2009.

Il programma:

Ore 15.30 Ad un anno dall’inaugurazione saluto delle autorità presso la Panchina rossa.

ore 15.45 Lettura della poesia di Mariagrazia Forli dedicata a Vanessa, vittima di femminicidio.

Presso la sala del Ciaf in piazza San Giovanni.

ore 16 Presentazione della Fondazione Robert Kennedy Human Rights Europe con un video di saluti e l’intervento di Marialina Marcucci.

ore 16.30 Essere Donna e giornalista oggi. Intervento di Ilaria Bonuccelli.

ore 17 Presentazione del Progetto discografico dell’Istituto Comprensivo di Gallicano e Barga e dell’Istituto Superiore di Istruzione di Barga, curato da Michela Innocenti e Tommaso Baldacci.

ore 17.15 Presentazione delle autrici e degli autori finalisti dell’Antologia Essere Donna Oggi edizione 2018 con racconti e poesie inedite. In finale Laura Calderini, Viviana Roveda, Floreana Nativo, Primetta Suffredini, Maria Lia Ciconte, Luisa Lippi, Deborah Magnani, Marco Bonini, Giuliana Ricci, Rita Gatta, Anna Martinenghi, Chiara Donati. Nell’antologia è stata inserita la tesina di Vanessa Simonini, dal titolo “La donna di oggi e di ieri”, discussa alla maturità dell’anno scolastico 2007-2008.

ore 17.45 Presentazione dei finalisti per la sezione dei libri editi. In finale i libri: …

Dalle ore 18.15 Premiazione dei vincitori della terza edizione del premio letterario e consegna di “La Donna al Centro” riconoscimento dell’amministrazione alle commercianti gallicanesi che gestiscono attività commerciali nel centro storico cittadino.