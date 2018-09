‘Escape Tuscany Triathlon’: due giorni di gare per 500 atleti in piazza Mazzini a Viareggio

VIAREGGIO – Torna il Triathlon in piazza Mazzini: due giorni di gare, sabato 8 e domenica 9 settembre, per 500 atleti che si sfideranno in competizioni di nuoto, bici e corsa: special guest Alessandro De Gasperi, iron man italiano due volte Campione di IM Lanzarote e finalista mondiale IM Kona Hawaiii, che anche per il 2018 che si è qualificato per Kona Hawaii per la finale mondiale in programma il prossimo ottobre.

L’evento è organizzato da Escape Tuscany Triathlon di Aldo Angeli, con il patrocinio del Comune di Viareggio e il supporto di iCare, main sponsor, e Conad City.

«Un’iniziativa di punta nell’ambito sportivo della città – commenta l’assessore allo Sport Sandra Mei – che vedrà Piazza Mazzini cuore e palcoscenico privilegiato della manifestazione. Il pubblico potrà vedere sia le partenze che gli arrivi, in un circuito unico che si snoda fra terra e mare, in tutta sicurezza e con il massimo spettacolo. Ringrazio gli organizzatori – conclude Mei – per la passione e l’energia positiva che sanno sprigionare. Viareggio è pronta ad accogliervi».

«Siamo cresciuti molto dalla prima edizione – specifica Aldo Angeli – quest’anno per la prima volta facciamo anche a distanza olimpica: e per questo ringrazio sia il Comune che gli sponsor e le categorie economiche che ci hanno aiutato. Grazie all’aiuto di molti volontari abbiamo la miglior sicurezza possibile, tanto che in molti scelgono Viareggio come ‘prima gara’ per iniziare le gare di Triathlon. Alcuni esempi: sulla frazione natatoria abbiamo assistenza bagnanti, unità cinofila, surfisti e due moto d’acqua del Versilia Sub, mentre il passaggio sulle strade può contare su 53 persone asa, oltre alla scorta tecnica per oltre 120 persone in campo e 48 incroci presidiati. Una squadra che tutta insieme fa grande la manifestazione».

«Una manifestazione importante – aggiunge Moreno Pagnini presidente di iCare -, che in questi anni si è sviluppata e che può ulteriormente crescere. Per iCare è un ottimo veicolo di promozione, anche per lo spirito che accomuna atleti e organizzatori: un team unito e professionale con una passione immensa per lo sport. Promuovendo la corsa promuoviamo nel migliore dei modi sia il nuovo brand FarmaCity che l’attività commerciale delle Farmacie».

Nel dettaglio il programma prevede:

sabato 8 settembre ETT OLYMPIC DISTANCE

Alle 11.30 ci sarà il briefing della gara.

Alle 12.00 inizierà la frazione a nuoto di 1.500 mt nelle acque libere antistanti la P.zza Mazzini.

La partenza della frazione natatoria verrà suddivisa in batterie. La prima batteria sarà riservata alle donne.

Frazione bike circuito chiuso al traffico di 5 km interamente pianeggiante sui viali a mare di Viareggio da ripetersi 8 volte per un totale di 40 km.

Frazione podistica anello unico andata e ritorno interamente pianeggiante sulla passeggiata a mare di Viareggio con arrivo in Piazza Mazzini da ripetersi 2 volte per un totale di 10 Km.

Domenica 9 settembre ETT SPRINT DISTANCE

Alle 12.30 ci sarà il briefing della gara.

Alle 13.00 inizierà la frazione a nuoto di 750 mt nelle acque libere antistanti la P.zza Mazzini.

La partenza della frazione natatoria verrà suddivisa in batterie. La prima batteria sarà riservata alle donne.

Frazione bike circuito chiuso al traffico di 5 km interamente pianeggiante sui viali a mare di Viareggio da ripetersi 4 volte per un totale di 20 km.

Frazione podistica anello unico andata e ritorno interamente pianeggiante sulla passeggiata a mare di Viareggio con arrivo in Piazza Mazzini per un totale di 5 Km.

Modifiche al traffico

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza degli atleti e del pubblico, la polizia municipale ha previsto alcune modifiche al traffico.

Nel dettaglio:

sabato 8 e domenica 9 settembre, dalle 12 alle 15 circa, sarà vietata la circolazione lungo il percorso della gara ciclistica, per il tempo strettamente necessario al passaggio, quindi in piazza Mazzini lato mare, viale Carducci, viale Belluomini, viale Einaudi nel tratto compreso tra il viale Belluomini e la via Fratti, viale Belluomini, viale Carducci, piazza Mazzini lato mare.

Il traffico proveniente da monti sul viale Einaudi all’intersezione con la via Fratti, sarà deviato su quest’ultima con direzione nord o sud. Il traffico proveniente da sud sul viale Manin, all’intersezione con la piazza Mazzini sarà deviato su quest’ultima in direzione monti. Su tutte le strade che intersecano il percorso ciclistico saranno disposte deviazioni o il blocco del traffico per il tempo della durata della competizione.

Per quanto riguarda la gara podistica, invece, verranno transennati i tratti di strada pedonale o di pista ciclabile che rientrano nel passaggio degli atleti: per qualsiasi evenienza, lungo il percorso ci sarà personale dotato di pettorina di riconoscimento.

Sempre nei giorni 8 e 9 settembre, ma dalle 6 alle 18, sarà vietata la sosta (con rimozione coatta) in piazza Mazzini (ex area Lazzi).