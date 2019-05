ERSU: verso l’alta stagione modifiche all’orario del calendario e dei centri di raccolta

FORTE DEI MARMI – Modifiche all’orario del calendario di raccolta ERSU, in vista dell’inizio dell’alta stagione. Da sabato 1° giugno cambieranno gli orari delle utenze domestiche e utenze commerciali, alimentari e non del quadrilatero. Le utenze balneari, invece modificheranno l’orario a partire da lunedì 17 giugno. Il Centro di raccolta di Via Emilia, dal 1 giugno e sino al 30 settembre, rispetterà, invece l’orario di apertura dalle 16.00 alle 22.00.

In particolare, per quanto riguarda le utenze domestiche dal 1 giugno al 30 settembre verranno incrementate le seguenti raccolte:

Rifiuto Urbano Residuo (Indifferenziato – non riciclabile), oltre che al lunedì anche il giovedì, è necessario esporre il bidone grigio prima delle ore 7,00 del giorno di raccolta.

Multimateriale (plastica e lattine): raccolta oltre che al venerdì anche la martedì, è necessario esporre i sacco giallo prima delle ore 7,00 del giorno di raccolta.

Per quanto riguarda le utenze commerciali alimentari del centro, dal 1 giugno al 30 settembre:

Vetro: sarà raccolto anche il mercoledì nei mesi di giugno e settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00, mentre nei soli mesi di luglio e agosto verrà raccolto anche il sabato e la domenica con il medesimo orario.

Per tutte le altre frazioni merceologiche non ci sono variazioni per ciò che riguarda i giorni di raccolta mentre cambia l’orario di prelievo dei rifiuti che sarà effettuato dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

Mentre invece per le utenze commerciali NON alimentari del centro, dal 1 giugno al 30 settembre:

I giorni di raccolta corrispondono a quelli delle utenze alimentari di cui sopra, mentre cambiano gli orari di raccolta: Organico: 7.30-9.30, Carta, cartone e tetrapak: 13.00- 15.00, Vetro: 15.00-17.00, RUR: 9.00-12.00

Le utenze commerciali fuori dal centro invece per i mesi di giugno e settembre rimane invariato, gli orari per l’alta stagione verranno comunicati in seguito.

Per le utenze balneari dal 17 giugno all’8 settembre i rifiuti saranno raccolti dalle ore 7.00 alle ore 10.00 secondo il calendario di seguito riportato: Organico: tutti i giorni, Carta, cartone e tetrapak: lunedì, giovedì sabato e domenica, Multimateriale: martedì, giovedì, sabato , vetro: lunedì, mercoledì venedì e domenica

RUR (non riciclabile): lunedì, mercoledì venedì e domenica, verde: martedì e sabato.

Il calendario sarà disponibile da venerdì 31 maggio sul sito www.ersu.it/territori/forte-dei-marmi